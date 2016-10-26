Beşiktaş’ta Kenan Sipahi şoku
Beşiktaş Sompo Japan'ın milli basketbolcusu Kenan Sipahi'nin ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildi.
Konuyla ilgili siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Partizan maçının hazırlıkları sırasında sol ayak bileğini burkan Kenan Sipahi'nin Acıbadem Sports'ta yapılan kontrolleri sonrasında ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan Kenan Sipahi, bu akşam oynanacak olan Partizan maçının kadrosundan çıkartılmıştır."
Kenan'ın daha öncede Fenerbahçe'de oynarken kolu kırılmış, uzun bir süre forma giyememişti.
"Partizan maçının hazırlıkları sırasında sol ayak bileğini burkan Kenan Sipahi'nin Acıbadem Sports'ta yapılan kontrolleri sonrasında ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan Kenan Sipahi, bu akşam oynanacak olan Partizan maçının kadrosundan çıkartılmıştır."
Kenan'ın daha öncede Fenerbahçe'de oynarken kolu kırılmış, uzun bir süre forma giyememişti.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:46
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