 Beşiktaş’ta Kenan Sipahi şoku – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    ’ta Kenan Sipahi şoku

    Beşiktaş’ta Kenan Sipahi şoku

    Sompo Japan'ın milli basketbolcusu Kenan Sipahi'nin ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildi.

    Konuyla ilgili siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

    "Partizan maçının hazırlıkları sırasında sol ayak bileğini burkan Kenan Sipahi'nin Acıbadem Sports'ta yapılan kontrolleri sonrasında ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan Kenan Sipahi, bu akşam oynanacak olan Partizan maçının kadrosundan çıkartılmıştır."
    Kenan'ın daha öncede 'de oynarken kolu kırılmış, uzun bir süre forma giyememişti.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:46
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