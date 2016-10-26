Avrupa’da Türk gecesi
Basketbol takımlarımız bugün Avrupa'da birbirinden zorlu maçlara çıkacak.
Erkeklerde 4, kadınlarda 2 temsilcimiz sahne alacak. Avrupa Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe, Zalgiris'i ağırlayacak. TRT Spor'dan yayınlanacak maç 20.45'te başlayacak. G.Saray ise Maccabi'ye konuk edecek. Bu maç 21.05'te Lig TV3'ten yayınlanacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, 19.00'da Partizan'la karşılaşak ve mücadele A Spor'dan ekranlara gelecek. FIBA Avrupa Kupası'nda 19.00'da Gaziantep, Napoca'yı ağırlayacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin 18.30'da BLMA'yı konuk edecek. Euro- Cup'ta da Galatasaray, Abdi İpekçi'de 20.00'de Riga ile kozlarını paylaşacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Avrupa’da Türk gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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