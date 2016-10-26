 Avrupa’da Türk gecesi – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Avrupa’da Türk gecesi

    Avrupa’da Türk gecesi

    Basketbol takımlarımız bugün Avrupa'da birbirinden zorlu maçlara çıkacak.

    Erkeklerde 4, kadınlarda 2 temsilcimiz sahne alacak. Avrupa Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe, Zalgiris'i ağırlayacak. TRT 'dan yayınlanacak maç 20.45'te başlayacak. G.Saray ise Maccabi'ye konuk edecek. Bu maç 21.05'te Lig TV3'ten yayınlanacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde , 19.00'da Partizan'la karşılaşak ve mücadele A Spor'dan ekranlara gelecek. FIBA Avrupa Kupası'nda 19.00'da Gaziantep, Napoca'yı ağırlayacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin 18.30'da BLMA'yı konuk edecek. Euro- Cup'ta da , Abdi İpekçi'de 20.00'de Riga ile kozlarını paylaşacak.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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