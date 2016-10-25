Umana Reyer: 75 - Pınar Karşıyaka: 61
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu İtalyan takımı Umana Reyer'e 75-61 yenildi.
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu İtalyan takımı Umana Reyer'e 75-61 yenildi.
Salon: Palasport Taliercio
Hakemler: Petar Obradovic (Bosna Hersek), Pedro Coelho (Portekiz), Vilius Maciulaitis (Litvanya)
Umana Reyer: Haynes 9, Hagins 8, Peric 10, Bramos 15, McGee 12, Ejim 2, Tonut 7, Filloy 4, Ortner 2, Viggiano 4, Ress, Visconti 2
Pınar Karşıyaka: Muhammed Baygül 22, Ponitka 6, Owens 6, Soner Şentürk 2, Summers 11, Dillard 6, Petway 3, Erdi Gülaslan, Akif Egemen Güven 2, Alp Karahan 3
1. Periyot: 31-14
Devre: 42-31
3. Periyot: 57-42
Diskalifiye: 35.36 Dajuan Summers, Melvim Ejim (Umana Reyer), Kevin Dillard, Summers (Pınar Karşıyaka)
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 23:44
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Umana Reyer: 75 - Pınar Karşıyaka: 61 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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