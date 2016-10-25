 Umana Reyer: 75 - Pınar Karşıyaka: 61 – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Umana Reyer: 75 - Pınar : 61

    Umana Reyer: 75 - Pınar Karşıyaka: 61

    FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Pınar , konuk olduğu İtalyan takımı Umana Reyer'e 75-61 yenildi.

    FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Pınar , konuk olduğu İtalyan takımı Umana Reyer'e 75-61 yenildi.

    Salon: Palasport Taliercio

    Hakemler: Petar Obradovic (Bosna Hersek), Pedro Coelho (Portekiz), Vilius Maciulaitis (Litvanya)

    Umana Reyer: Haynes 9, Hagins 8, Peric 10, Bramos 15, McGee 12, Ejim 2, Tonut 7, Filloy 4, Ortner 2, Viggiano 4, Ress, Visconti 2

    Pınar Karşıyaka: Muhammed Baygül 22, Ponitka 6, Owens 6, Soner Şentürk 2, Summers 11, Dillard 6, Petway 3, Erdi Gülaslan, Akif Egemen Güven 2, Alp Karahan 3

    1. Periyot: 31-14

    Devre: 42-31

    3. Periyot: 57-42

    Diskalifiye: 35.36 Dajuan Summers, Melvim Ejim (Umana Reyer), Kevin Dillard, Summers (Pınar Karşıyaka)



    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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