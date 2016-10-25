Türkiye Basketbol Federasyonu başkanını seçiyor
Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu, yarın Ankara'da yapılacak.
Ankara Hilton Otel'deki genel kurul, saat 11.00'de başlayacak. Hidayet Türkoğlu'nun tek aday olarak gireceği seçimli genel kurulda, federasyonun 182 delegesi oy kullanabilecek.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 15:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riva ve Florya baharı
Toplam 5
Yorum
UA Saçmalamayin KALBIMIZI SÖKÜYORLAR resmen.
- Trabzonspor, Çorum'a gitti
Toplam 2
Yorum
10_UR Çorum alır yorumuna karşılık yazacağım şeyler var da; çorumlu kardeşlerimiz üzerine alınır diye yazmayacağım. Herkese selam olsun
- Çorum yolcusu
Toplam 1
Yorum
Sukru sen Ben bu kadrodan cok umitliyim sabirla bekleyeceyim tum tarafdarinda bu takimin ve bi yonetimin arkasinda olmasini isderim sukru sen mosmova
Türkiye Basketbol Federasyonu başkanını seçiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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