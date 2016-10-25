 Türkiye Basketbol Federasyonu başkanını seçiyor – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Türkiye Basketbol Federasyonu başkanını seçiyor

    Türkiye Basketbol Federasyonu başkanını seçiyor

    Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu, yarın Ankara'da yapılacak.

    Ankara Hilton Otel'deki genel kurul, saat 11.00'de başlayacak. Hidayet Türkoğlu'nun tek aday olarak gireceği seçimli genel kurulda, federasyonun 182 delegesi oy kullanabilecek.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:24
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