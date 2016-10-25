 Potada bugün – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Potada bugün

    Potada bugün
    Avrupa'da bugün 5 takımımız sahne alacak: 15.10 Enisey-B.Çekmece, 19.00 Kazan-Darüşşafaka, 19.00 PAOK-M.Uşak, 21.00 A.Efes-CSKA, 21.30 Venezia-P..
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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