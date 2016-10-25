Potada bugün

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Bjk1903 ADAMSIN.
Bjk1903 Gomezin atacaği gol sayisı bu sene 5 elin 5 parmağını geçmez.Hayatının hatasıni yaptı ve çekecektir
seyirci büyük takımların maçı olduğu zaman korkuyorlar
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ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.