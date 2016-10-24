Pınar Karşıyaka, Josh Boone ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon başında sözleşme imzaladıkları Josh Boone ile karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolların ayrıldığı bildirildi.

Boone'un 15 Ekim hak edişine ilaveten 10 bin dolar ödeme konusunda anlaşıldığı belirtilerek, kendisine verdiği katkılar dolayı teşekkür edildi.

Pınar Karşıyaka, daha önce Boone'un yerine Joshua Owens'ı transfer etmiş ve Boone'la yollarını ayıracağını açıklamıştı.