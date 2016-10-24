Pınar Karşıyaka, Josh Boone ile yollarını ayırdı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka Josh Boone ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon başında sözleşme imzaladıkları Josh Boone ile karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolların ayrıldığı bildirildi.
Boone'un 15 Ekim hak edişine ilaveten 10 bin dolar ödeme konusunda anlaşıldığı belirtilerek, kendisine verdiği katkılar dolayı teşekkür edildi.
Pınar Karşıyaka, daha önce Boone'un yerine Joshua Owens'ı transfer etmiş ve Boone'la yollarını ayıracağını açıklamıştı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:20
- Eren'siz derdi çok
Toplam 8
Yorum
katılmıyorum solda bruma sağda yasin diyosun da hangisi kaç defa çizgiye inip orta açıyor varsa yoksa içeriye kat edip şut çekmek tek kişilik oynanmıyor bu oyun bencilliğe yer yok bu sporda artık bunun anlaşılması gerekiyo genç felanda değil kardeşim 21-22 yaşında genç dediğin adam 18 19 yaşında olur artık bunların çoktan oturmuş olması gerekiyor !
- Orman'dan Caner'e ziyaret
Toplam 9
Yorum
TC Tamamiyle yanlis bilgi. Futbolda asil tendonunu yirtan ve hala oynayan o kadar cok var ki.
- Konyaspor-Fenerbahçe I CANLI
Toplam 16
Yorum
geçen seneler gibi FB yine herzamankki gibi penaltıdan ve hakem sayesinde kazanıyor 1 - 0 .. 1- 0 ne güzel arkadaş =)) yaşa FB çemmmm iyi gidiyoruz hep beleşten kazanmayı seviyorum yaaa
Pınar Karşıyaka, Josh Boone ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.