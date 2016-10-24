 Pınar Karşıyaka, Josh Boone ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Pınar , Josh Boone ile yollarını ayırdı

    Pınar Karşıyaka, Josh Boone ile yollarını ayırdı

    Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Josh Boone ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon başında sözleşme imzaladıkları Josh Boone ile karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolların ayrıldığı bildirildi.

    Boone'un 15 Ekim hak edişine ilaveten 10 bin dolar ödeme konusunda anlaşıldığı belirtilerek, kendisine verdiği katkılar dolayı teşekkür edildi.

    Pınar , daha önce Boone'un yerine Joshua Owens'ı transfer etmiş ve Boone'la yollarını ayıracağını açıklamıştı.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:20
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