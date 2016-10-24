Anadolu Efes, son şampiyona karşı
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayacak.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 85-84, ikinci haftasında ise Olympiakos'a 90-66 yenilerek lige kötü bir başlangıç yaptı.
Anadolu Efes'in aksine THY Avrupa Ligi'ne etkili başlayan CSKA Moskova ise, ilk hafta bir başka Türk temsilcisi Galatasaray Odeabank'ı deplasmanda 109-84 yendi. Rusya temsilcisi ligin ikinci haftasında da sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 81-77 mağlup etti.
- Avrupa kupalarında 559. maç
Anadolu Efes, CSKA Moskova maçıyla Avrupa kupalarında 559. karşılaşmasına çıkacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 558 maçın 314'ünü kazandı, 244'ünde salondan yenilgiyle ayrıldı.
Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 310 karşılaşmada 157 galibiyet, 153 yenilgi aldı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:58
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 35
Yorum
altinoglu hocam seni Almanyadaki hakem seminerlerine bekleriz.pozisyonlari dogru yorumlama acisindan katkimiz olurdu sana.Ha" biliyorum,da,bjk yi kollamak,feneri taslamaktir asli görevim"diyorsan,ona karisamayiz tabii.Allah sifani versin.
- Bizi kimse tutamaz!
Toplam 5
Yorum
denyo kardeş sen ilkten fb yi kendi sahasında yen sonra konuş....kaç yıl oldu?
- Sensiz olmuyor Reyiz
Toplam 4
Yorum
gs gs sabri reyiz varken başka sağ beke gerek yok.
Anadolu Efes, son şampiyona karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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