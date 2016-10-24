 Anadolu Efes, son şampiyona karşı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Anadolu Efes, son şampiyona karşı

    Anadolu Efes, son şampiyona karşı

    Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayacak.

    Abdi İpekçi Salonu'nda yapılacak ve TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Luigi Lamonica yönetecek.

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 85-84, ikinci haftasında ise Olympiakos'a 90-66 yenilerek lige kötü bir başlangıç yaptı.

    Anadolu Efes'in aksine THY Avrupa Ligi'ne etkili başlayan CSKA Moskova ise, ilk hafta bir başka Türk temsilcisi Odeabank'ı deplasmanda 109-84 yendi. Rusya temsilcisi ligin ikinci haftasında da sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 81-77 mağlup etti.

    - Avrupa kupalarında 559. maç

    Anadolu Efes, CSKA Moskova maçıyla Avrupa kupalarında 559. karşılaşmasına çıkacak.

    Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 558 maçın 314'ünü kazandı, 244'ünde salondan yenilgiyle ayrıldı.

    Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 310 karşılaşmada 157 galibiyet, 153 yenilgi aldı.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:58
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