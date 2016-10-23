Türkoğlu: Yabancı sayısı kalkacak

Basketbol Federasyonu seçimlerine tek aday olarak girmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, birçok konu hakkında konuştu. İşte Türkoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Tutamayacağımız sözleri hiçbir zaman vermeyeceğiz. Yapacağımız ilk şey yabancı sayısını tamamen kaldırmak olacak. Bütün kulüp başkanlarımızla bire bir görüştüm. Bütün başkanlarımıza her koşulda yanlarında olduğumu söyledim. Her takıma eşit davranacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Milli takım antrenörü konusunda yapacağımız görüşmeler sonucunda bir isim belli olacak."