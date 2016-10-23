Türkoğlu: Yabancı sayısı kalkacak
Basketbol Federasyonu seçimlerine tek aday olarak girmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, birçok konu hakkında konuştu. İşte Türkoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Tutamayacağımız sözleri hiçbir zaman vermeyeceğiz. Yapacağımız ilk şey yabancı sayısını tamamen kaldırmak olacak. Bütün kulüp başkanlarımızla bire bir görüştüm. Bütün başkanlarımıza her koşulda yanlarında olduğumu söyledim. Her takıma eşit davranacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Milli takım antrenörü konusunda yapacağımız görüşmeler sonucunda bir isim belli olacak."
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
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Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
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Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Türkoğlu: Yabancı sayısı kalkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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