Nevriye Yılmaz, basketbolu bıraktı
Kadın basketbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Nevriye Yılmaz, 36 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı.
Toplam 24 yıllık sporculuk kariyerinin sonlandığını belirten eski milli basketbolcu, şu paylaşımı yaptı:
"Evet, geldik yolun sonuna. 24 yıllık sporculuk hayatımın son gecesine. Beni bu gecemde yalnız bırakmayan yanımda olan, olamayan güzel insanlara sonsuz teşekkürler. Hayatımın her şeyi olan basketbola veda gecemi neşeli ve mutlu kılan tüm dostlarıma, aileme, bugüne kadar bana emek veren tüm antrenörlerime, her halime katlanan takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığım halde beni seven ve ailesinin bir ferdi gibi gören tüm sevenlerime de sonsuz teşekkürler."
Kariyerine 1992 yılında İstanbul Üniversitesi'nin altyapısında başlayan Nevriye Yılmaz, 1997 yılında Boğaziçi Lisesi ile Dünya Liselerarası Basketbol Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösterdi.
Bu şampiyonluktan sonra adını duyurmaya başlayan Nevriye, Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre İsrail ve 3 yıl İtalya'da oynayan Nevriye, 2005 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımda 7 yıl forma giyen Nevriye, daha sonra çok konuşulacak bir transfere imza atarak eski takımı Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılılarla 4 sezon geçiren, bir de FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden deneyimli isim, basketbolu da Galatasaray'da noktaladı.
Nevriye, Galatasaray'da yaşadığı Avrupa şampiyonluğunun dışında Türkiye'de de önemli başarılar elde etti. Oynadığı dönemde Avrupa'nın en iyi pivotları arasında gösterilen Nevriye, Fenerbahçe ve Galatasaray formasıyla toplam 10 lig, 7 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Milli takımla da 12 uluslararası turnuvada boy gösteren Nevriye Yılmaz, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) de forma giydi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:02
- Beylerbeyi
Toplam 26
Yorum
austin ortada büyütülecek bi şey yok...gs ii top oynadı 70 lerde top tutma üstünlüğü daha ne ne olacak şansızlık..sadece oyunu brz daha gelişmesi lazım artık pozisyonları çok bireysel kuruyoruz.pozisyon yaratırken 3.pası ceza sahasında yapamıyoruz..3 lü kombinasyonlar araya kaçmalar ceza sahsında al verler yok 2.pasta şut ya da topu kaybettik..ama yani trabzonda buna seviniyosa diyecek bi şey yok bu kadar böyle defans olur mu yaa herhalde en çok trbzonu hapsettik..
- Teknik heyet ve yönetime destek
Toplam 3
Yorum
Galibiyete saygı Siz bizi 7 kişi kalmışken hakemin verdiği penaltıyla alakası olmayan bi golle zorla yenip sonrada hiç utanmadan oley çeken takımsınız neyin derdindesiniz yendik işte birader senin kaç pozisyonun var biz hep defans yaptık sen tek kale oynadın madem niye bizim hanemizde 1 sizin hanemizde 0 yazıyo.o kadar taktik sahibi takımımızda niye açamadınız defansı.herkes önce ne oynuyo ona bakacak biz ne oynadığımız biliyoruz herkes haddini bilecek
- Durica’dan Eren’e kilit
Toplam 3
Yorum
Selim Eren in dersi yolcu dün geceye kadar
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