 Basketbolun acı günü – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Basketbolun acı günü

    Basketbolun acı günü
    Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Burcu Taşbaş hayatını kaybetti. Ağustos ayının başında akciğer rahatsızlığı tanısıyla tedavi altına alınan 27 yaşındaki basketbolcu, dün yaşamını yitirdi.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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