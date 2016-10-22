 Haftanın MVP'si Spanoulis – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Haftanın MVP'si Spanoulis

    Haftanın MVP'si Spanoulis

    Yunan ekibi Olympiakos'tan Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

    THY Avrupa Ligi'nde Yunan temsilcisi Olympiakos'un tecrübeli basketbolcusu Vassilis Spanoulis, ikinci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Olympiakos'un sahasında Anadolu Efes'i 90-66 yendiği maçta 26 verimlilik puanıyla oynayan Spanoulis, sezonun ikinci haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

    Avrupa Ligi kariyerinde 3 bin sayı barajını geçtiği karşılaşmayı 17 sayı, 9 asist, 3 ribauntla tamamlayan Yunan basketbolcu, iki sayılık atışlarda 5'te 3, üç sayılık atışlarda 4'te 2 ve serbest atışlarda 7'de 5 isabetle oynadı.

    Odeabank'ın sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'ye 85-83 yenildiği karşılaşmada 27'şer verimlilik puanıyla oynayan ABD'li Austin Daye ve Alex Tyus, sarı-kırmızılıların mağlup olması nedeniyle haftanın MVP'si seçilemedi. Daye'in 24 sayı, 8 ribauntla mücadele ettiği maçta Tyus ise 19 sayı, 5 ribauntluk performans sergiledi.

    MVP değerlendirmesinde bu oyuncuları, 24'er verimlilik puanıyla Litvanya temsilcisi Zalgiris'ten Fransız oyuncu Leo Westermann ve Alman ekibi Brose Bamberg'in İtalyan basketbolcusu Nicolo Melli takip etti.

    Westermann, Zalgiris'in evinde İspanyol ekibi Baskonia'yı 78-73'lük skorla geçtiği maçta 20 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Melli ise Brose Bamberg'in sahasında Rus temsilcisi Unics Kazan'ı 89-86 mağlup ettiği karşılaşmayı 15 sayı, 7 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:40
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