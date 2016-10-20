 Tony Corcker TOFAŞ'ta – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Tony Corcker TOFAŞ'ta

    Tony Corcker TOFAŞ'ta

    Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, 29 yaşındaki oyuncu Tony Corcker'i transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 'de geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor'da oynayan oyun kurucu Corcker ile her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    TOFAŞ, yakın zamanda Jordan Hamilton ile yollarını ayırmıştı.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:22
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