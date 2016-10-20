Tony Corcker TOFAŞ'ta
Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, 29 yaşındaki oyuncu Tony Corcker'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'de geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor'da oynayan oyun kurucu Corcker ile her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
TOFAŞ, yakın zamanda Jordan Hamilton ile yollarını ayırmıştı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:22
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Bu gece herşeye rağmen galip geleceğiz inanıyorum hadi Allah yardımcınız olsun gönlümüzden geçen galibiyetle dönün memlekete.
- Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Toplam 3
Yorum
ihtiyar fenerli Dün bir yorum yazmıştım Beşiktaşın destanla döneneceğine inanmıştım bunuda gösteren Allaha şükürler olsun bir fenerli olarak gurur duydum.
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak 3. gole cok dikkatli baktim, ofsayt degildi. Yavas cekimde cok net belli oluyor. Aboubakar ofsayt degil.
Tony Corcker TOFAŞ'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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