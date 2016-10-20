Bravo Kaf-Kaf
Karşıyaka, A Spor’dan canlı yayınlanan maçta Romanya temsilcisi Oradea’yı yenerek FİBA Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptı.
KAF-KAF Avrupa'da iyi başladı... İzmir ekibi, FİBA Şampiyonlar Lgi B Grubu'ndaki ilk maçında CSM Oradea'yı Romanya'da 69-56 yendi. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçın ilk çeyreğini 21-15, devresini de 40-30 önde geçen Pınar Karşıyaka, 53-43 üstün girdiği final periyodunda farkı daha da arttırmayı başardı: 69-56
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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