 Bravo Kaf-Kaf – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Bravo Kaf-Kaf

    Bravo Kaf-Kaf

    , A ’dan canlı yayınlanan maçta Romanya temsilcisi Oradea’yı yenerek FİBA Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptı.

    KAF-KAF Avrupa'da iyi başladı... İzmir ekibi, FİBA Şampiyonlar Lgi B Grubu'ndaki ilk maçında CSM Oradea'yı Romanya'da 69-56 yendi. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçın ilk çeyreğini 21-15, devresini de 40-30 önde geçen Pınar , 53-43 üstün girdiği final periyodunda farkı daha da arttırmayı başardı: 69-56
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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