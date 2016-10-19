 Karşıyaka'dan Roman havası – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    'dan Roman havası

    Karşıyaka'dan Roman havası

    Basketbolda, Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Pınar , deplasmanda Romanya'nın CSM Oradea takımını 69-56 yendi.

    A 'dan yayınlanan maçta ilk periyodu 21-15 önde geçen Pınar , ikinci çeyrek sonunda farkı 10 sayıya yükseltti: 30-40.

    , dengede geçen üçüncü çeyrek sonunda aradaki farkın kapanmasına izin vermedi: 43-53. Son çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan İzmir ekibi maçtan 13 sayı farkla 69-56 galip ayrıldı.

    İzmir ekibinde, 11 oyuncu sayı atmayı başarırken, takımın en skorer ismi 13 sayı kaydeden Brown oldu. Ev sahibi takımda ise Denison karşılaşmayı 17 sayıyla tamamladı.

    CSM Oradea: 56 - Pınar Karşıyaka: 69

    Salon: Antonio Alexe Arena

    Hakemler: Sasa Maricic (Sırbistan), Mart Uuehendrik (Estonya), Jean-Charles Collin (Fransa)

    CSM Oradea: Mirkovic 3, Mandache 5, Barnette, Petrisor, Pasca, Nicoara 13, Denison 17, Comagic 2, Tibirna 1, Pasalic 5, Nicolescu 10,

    Pınar Karşıyaka: Dillard 8, Petway 9, Brown 13, Ponitka 5, Owens 8, Summers 9, Alp Karahan, Muhammed Baygül 4, Egemen Güven 4, Erdi Gülaslan 5, Soner Şentürk 2, Görkem Doğan 2

    1. Periyot: 15-21

    Devre: 30-40

    3. Periyot: 43-53

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:23
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