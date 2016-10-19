Karşıyaka'dan Roman havası
Basketbolda, Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Romanya'nın CSM Oradea takımını 69-56 yendi.
A Spor'dan yayınlanan maçta ilk periyodu 21-15 önde geçen Pınar Karşıyaka, ikinci çeyrek sonunda farkı 10 sayıya yükseltti: 30-40.
Pınar Karşıyaka, dengede geçen üçüncü çeyrek sonunda aradaki farkın kapanmasına izin vermedi: 43-53. Son çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan İzmir ekibi maçtan 13 sayı farkla 69-56 galip ayrıldı.
İzmir ekibinde, 11 oyuncu sayı atmayı başarırken, takımın en skorer ismi 13 sayı kaydeden Brown oldu. Ev sahibi takımda ise Denison karşılaşmayı 17 sayıyla tamamladı.
CSM Oradea: 56 - Pınar Karşıyaka: 69
Salon: Antonio Alexe Arena
Hakemler: Sasa Maricic (Sırbistan), Mart Uuehendrik (Estonya), Jean-Charles Collin (Fransa)
CSM Oradea: Mirkovic 3, Mandache 5, Barnette, Petrisor, Pasca, Nicoara 13, Denison 17, Comagic 2, Tibirna 1, Pasalic 5, Nicolescu 10,
Pınar Karşıyaka: Dillard 8, Petway 9, Brown 13, Ponitka 5, Owens 8, Summers 9, Alp Karahan, Muhammed Baygül 4, Egemen Güven 4, Erdi Gülaslan 5, Soner Şentürk 2, Görkem Doğan 2
1. Periyot: 15-21
Devre: 30-40
3. Periyot: 43-53
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:23
- Afiyet olsun Kartalım
Toplam 29
Yorum
OSMAN ADINI BİLE YAZAMAYAN KORKAK,RUMUZUNU BİLE YABANCI KELİME SEÇEN ZAYIF KARAKTERLİLER FENERBAHÇE Yİ DESTEKLEMESİN ZATEN....
- Afiyet olsun Kartalım
Toplam 29
Yorum
ne oplana katılıyorum bir bjk li olarak feneri desteklemem ama gs yi desteklerim
- Statta kemer çıkarma zorunluluğu
Toplam 3
Yorum
bjk bu gece ilk yenilgimizi Napoli den alacağız.
Karşıyaka'dan Roman havası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.