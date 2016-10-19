Karşıyaka'dan Roman havası

A Spor'dan yayınlanan maçta ilk periyodu 21-15 önde geçen Pınar Karşıyaka, ikinci çeyrek sonunda farkı 10 sayıya yükseltti: 30-40.

Pınar Karşıyaka, dengede geçen üçüncü çeyrek sonunda aradaki farkın kapanmasına izin vermedi: 43-53. Son çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan İzmir ekibi maçtan 13 sayı farkla 69-56 galip ayrıldı.

İzmir ekibinde, 11 oyuncu sayı atmayı başarırken, takımın en skorer ismi 13 sayı kaydeden Brown oldu. Ev sahibi takımda ise Denison karşılaşmayı 17 sayıyla tamamladı.



CSM Oradea: 56 - Pınar Karşıyaka: 69

Salon: Antonio Alexe Arena

Hakemler: Sasa Maricic (Sırbistan), Mart Uuehendrik (Estonya), Jean-Charles Collin (Fransa)

CSM Oradea: Mirkovic 3, Mandache 5, Barnette, Petrisor, Pasca, Nicoara 13, Denison 17, Comagic 2, Tibirna 1, Pasalic 5, Nicolescu 10,

Pınar Karşıyaka: Dillard 8, Petway 9, Brown 13, Ponitka 5, Owens 8, Summers 9, Alp Karahan, Muhammed Baygül 4, Egemen Güven 4, Erdi Gülaslan 5, Soner Şentürk 2, Görkem Doğan 2

1. Periyot: 15-21

Devre: 30-40

3. Periyot: 43-53