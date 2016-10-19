 Kaf-Kaf A Spor’da – Fotomaç – 19 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kaf-Kaf A ’da

    Kaf-Kaf A Spor’da
    Basketbolda bugün iki temsilcimiz Avrupa arenasına çıkacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar , saat 19.00'da Rumen Oradea'ya konuk olacak. Bu karşılaşma A 'dan yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak diğer maçta ise M.Uşak, Litvanya ekibi Neptunas'ı ağırlayacak.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaf-Kaf A Spor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.