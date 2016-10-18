 Pınar Karşıyaka perdeyi Romanya'da açıyor – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Pınar perdeyi Romanya'da açıyor

    Pınar Karşıyaka perdeyi Romanya'da açıyor

    Pınar , FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde yarın Romanya'da CSM CSU Oradea'ya konuk olacak.

    Oradea'daki Arena Antonio Alexe Salonu'nda oynanacak müsabaka saatiyle 19.00'da başlayacak. Geçen sezon tarihinde ilk kez THY Euroleague'de mücadele eden, ardından yoluna ULEB Eurocup'ta devam eden yeşil-kırmızılı ekip, FIBA'nın bu sezon düzenlediği Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katıldı.

    Pınar , 2'nci maçında 26 Ekim'de Umana Reyer Venezia ile İtalya'da oynadıktan sonra 1 Kasım'da ilk iç saha maçında Maccabi Rand Media'yı ağırlayacak. 8 takımlı grubu ilk 4 sırada tamamlayan ekiplerin tur atlayacağını hatırlatan Genel Menajer Selim Çınar, "Grubun favorisi var mı, şimdiden bir şey söylemek zor. Şampiyonlar Ligi, diğer Avrupa maçlarından farklı olmayacak. Avrupa maratonuna deplasmanda kazanarak başlamak istiyoruz" dedi.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:29
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