Pınar Karşıyaka perdeyi Romanya'da açıyor
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde yarın Romanya'da CSM CSU Oradea'ya konuk olacak.
Oradea'daki Arena Antonio Alexe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Geçen sezon tarihinde ilk kez THY Euroleague'de mücadele eden, ardından yoluna ULEB Eurocup'ta devam eden yeşil-kırmızılı ekip, FIBA'nın bu sezon düzenlediği Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katıldı.
Pınar Karşıyaka, 2'nci maçında 26 Ekim'de Umana Reyer Venezia ile İtalya'da oynadıktan sonra 1 Kasım'da ilk iç saha maçında Maccabi Rand Media'yı ağırlayacak. 8 takımlı grubu ilk 4 sırada tamamlayan ekiplerin tur atlayacağını hatırlatan Genel Menajer Selim Çınar, "Grubun favorisi var mı, şimdiden bir şey söylemek zor. Şampiyonlar Ligi, diğer Avrupa maçlarından farklı olmayacak. Avrupa maratonuna deplasmanda kazanarak başlamak istiyoruz" dedi.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:29
- Topbaşı bugün
Toplam 1
Yorum
............. GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜ ŞOVA NİHAYET BAŞLADI. İŞTE BUNUN İÇİN TEK DEVRELİK FUTBOL.. ÜÇ İLERİ İKİ GERİ BİR SAĞA BİR SOLA BİR KALECİYE GERİ PASI OYNUYOR BİZİM GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜ. GS KONDİSYONERİNİ DEĞİŞTİRMELİ. DİNAMİT GİBİ BİR GS YARATACAK KONDİSYONER GETİRMELİ.
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
Toplam 38
Yorum
kalkavan1907 Gene mi hoca :) yıllardır hoca olmadı yolladık yok futbolcuları yolladık en iyilerini aldık en iyilerini getirdik birini yollamadık kim bilir:)
- Yıldırım Advocaat’ı uyardı
Toplam 10
Yorum
Alemdar Ona 5 M. imzaparasi ver sözlesmesini feshet buna 7 M. ver yattigi yerde milyonlari öde takimin icine ettiler
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