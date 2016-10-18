Pınar Karşıyaka perdeyi Romanya'da açıyor

Oradea'daki Arena Antonio Alexe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Geçen sezon tarihinde ilk kez THY Euroleague'de mücadele eden, ardından yoluna ULEB Eurocup'ta devam eden yeşil-kırmızılı ekip, FIBA'nın bu sezon düzenlediği Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katıldı.



Pınar Karşıyaka, 2'nci maçında 26 Ekim'de Umana Reyer Venezia ile İtalya'da oynadıktan sonra 1 Kasım'da ilk iç saha maçında Maccabi Rand Media'yı ağırlayacak. 8 takımlı grubu ilk 4 sırada tamamlayan ekiplerin tur atlayacağını hatırlatan Genel Menajer Selim Çınar, "Grubun favorisi var mı, şimdiden bir şey söylemek zor. Şampiyonlar Ligi, diğer Avrupa maçlarından farklı olmayacak. Avrupa maratonuna deplasmanda kazanarak başlamak istiyoruz" dedi.