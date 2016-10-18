Mehmet Can Öztürk'ün cenazesi defnedildi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor'un vefat eden başantrenörü Mehmet Can Öztürk'ün cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde defnedildi.
Daha sonra cenazesi Buğday Camisi'ne götürülen Öztürk için düzenlenen törene, ailesi ve yakınları, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, Canik Belediyespor Başkanı Ercan Bayrak, Mersin Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Hikmet Avşar, Türkiye Basketbol Federasyonu Adana Temsilcisi Rıza Öztürk ile vatandaşlar katıldı.
Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Canik Belediyespor'un basketbolcuları da mezarlığa gelerek, ellerindeki karanfilleri Öztürk'ün kabrine bıraktı.
AnadoluJet BOTAŞ Cup Turnuvası'nda 8 Ekim'de yapılan Canik Belediyespor ile MBK Doğuş Hastanesi maçının son çeyreğinde kendisini iyi hissetmediği için hastaneye başvuran Mehmet Can Öztürk, yapılan tetkiklerde aort damarında yırtık belirlenmesi üzerine özel bir hastanede ameliyat edilmiş, dün hayatını kaybetmişti.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 14:34
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 1
Yorum
beşiktaşlı Sn yönetici. O iki beşiktaşlı dediğin beşiktaşa beşiktaşlı olmayandan daha çok zarar veriyor. Yani orda onlar değilde iki gs li olsa senin için güzel olacak. Öyle mi?
- Manchester United maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
Kszim Basladi yine yillarin klasik aziz yildirim anteraman ziyaretleri
- Güneş kadroya bir tek onu almadı
Toplam 4
Yorum
sen gakkoş değilsin Elazığlı diye yazmış ama elazığlı olmadığı kesin. Tuttuğun renkteki takım olsa başka yazardın. Delikanlı ol.
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