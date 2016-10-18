Mehmet Can Öztürk'ün cenazesi defnedildi

Öztürk'ün cenazesi Ceyhan Spor Salonu'nda düzenlenen törenin ardından, babaevi ve kendi evinin bulunduğu Tuzlugöl ve Cumhuriyet mahallelerine götürülerek helallik alındı.

Daha sonra cenazesi Buğday Camisi'ne götürülen Öztürk için düzenlenen törene, ailesi ve yakınları, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, Canik Belediyespor Başkanı Ercan Bayrak, Mersin Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Hikmet Avşar, Türkiye Basketbol Federasyonu Adana Temsilcisi Rıza Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Canik Belediyespor'un basketbolcuları da mezarlığa gelerek, ellerindeki karanfilleri Öztürk'ün kabrine bıraktı.

AnadoluJet BOTAŞ Cup Turnuvası'nda 8 Ekim'de yapılan Canik Belediyespor ile MBK Doğuş Hastanesi maçının son çeyreğinde kendisini iyi hissetmediği için hastaneye başvuran Mehmet Can Öztürk, yapılan tetkiklerde aort damarında yırtık belirlenmesi üzerine özel bir hastanede ameliyat edilmiş, dün hayatını kaybetmişti.