Kartal'dan 17 sayı fark!
Basketbolda, Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Belçika ekibi Proximus Spirou'yu 92-75 yendi.
İlk periyodu 24-17 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, ikinci çeyrekte farkın kapanmasına engel olamadı ve ilk yarı 45-45'lik eşitlikle tamamlandı.
Üçüncü çeyrekte oyunda üstünlüğü eline geçiren siyah-beyazlılar, son çeyreğe 6 sayı farkla önde girdi: 64-70. Son çeyrekte rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmadan 17 sayı farkla 92-75 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımda, Clark 20 ve Stimac 19 sayıyla oynadı. Ev sahibi takımda ise Libert 20 sayı üretti.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 23:37
- Güneş: Format değiştireceğiz
Toplam 1
Yorum
bjktufan aynen öyle . rakibe göre oyun oynamak çok mantıklı kayseriye oynadığın taktikle çıkarsan napoli 5 ler. defansif anlamda gerekenleri yapmalıyız
- Bunu yapan düşmandır!
Toplam 12
Yorum
Mustafa KemaL haciosmanoğlunla düstüler birbirlerine taraftarlarida birbirlerine düsman ettiler kulupleri bitirdiler 2 takiminda hali ortada yaptiklari trafnsferlerle yazik yazik ama taraftarlar akilli bunlar yuzunden kimse kimsenin kalbini kirmasin canlar.
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
Toplam 67
Yorum
karaasrlan emre bu takımın başına Yılmaz hoca gelmeli...
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