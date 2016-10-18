 Kartal'dan 17 sayı fark! – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Kartal'dan 17 sayı fark!

    Kartal'dan 17 sayı fark!

    Basketbolda, Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Sompo Japan, deplasmanda Belçika ekibi Proximus Spirou'yu 92-75 yendi.

    İlk periyodu 24-17 önde geçen Sompo Japan, ikinci çeyrekte farkın kapanmasına engel olamadı ve ilk yarı 45-45'lik eşitlikle tamamlandı.

    Üçüncü çeyrekte oyunda üstünlüğü eline geçiren siyah-beyazlılar, son çeyreğe 6 sayı farkla önde girdi: 64-70. Son çeyrekte rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmadan 17 sayı farkla 92-75 galip ayrıldı.

    Siyah-beyazlı takımda, Clark 20 ve Stimac 19 sayıyla oynadı. Ev sahibi takımda ise Libert 20 sayı üretti.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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