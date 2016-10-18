 Fiba Şampiyonlar Ligi de A Spor’da – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Fiba Şampiyonlar Ligi de A ’da

    Fiba Şampiyonlar Ligi de A Spor’da
    televizyonculuğunda çığır açan A Spor, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan FİBA Şampiyonlar Ligi'ni de yayınlayacak. SJ, P., Banvit ve M.Uşak Sportif'in ülkemizi temsil edeceği turnuvada bugün Charleroi deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ın maçı 21.30'dan itibaren canlı olarak ekranlara gelecek. Yarınki Oradeya-P.Karşıyaka (19.00) mücadelesi de A Spor'an naklen yayınlanacak. İroni-Banvit ve Uşak-Neptunas karşılaşmaları ise banttan verilecek.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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