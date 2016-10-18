 Efes’ten süper zafer – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Efes’ten süper zafer

    Efes’ten süper zafer
    Toto Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Anadolu Efes, TED Ankara Kolejliler'i 49 sayı farkla 109-60 yendi. İlk çeyreği 22-16 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, ikinci periyotta da üstünlüğünü devam ettirip soyunma odasına 46-34 önde girdi. Anadolu Efes, ikinci yarıyla birlikte ise resmen şaha kalktı. Üçüncü çeyreği 35-8 gibi büyük bir farkla kapatan Anadolu Efes, rakibine tam 39 sayfı fark yaptı. Son periyotta da farkı açmaya devam eden Efes, sahadan 109-60 galip ayrıldı. Maçın en skoreri ise TED Kolejliler formasıyla 24 sayı bulan Shorter oldu.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
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