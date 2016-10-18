Cumhurbaşkanlığı Kupası Hatay'ın

Her iki takımın da skor üretmekte zorlanarak başladığı karşılaşmada Fenerbahçe, Birsel Vardarlı Demirmen, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Hurst ile ilk sayılarına ulaşırken, 5. dakika 3-2 sarı-lacivertli takım lehine geçildi. Rakibinin yaptığı top kayıplarını Paris, Marina Baş ve Bahar Öztürk ile iyi değerlendiren Hatay temsilcisi, ilk çeyreği 10-8 üstün bitirdi.

Karşılıklı basketlerle girilen 2. periyotta Fenerbahçe, Stricklen ve Verameyenka ile rakip savunmayı aşarken, Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibine Bahar Öztürk-Hurst ikilisiyle karşılık vererek 15. dakikaya 17-12 önde girdi. Alan savunması yapan rakibi karşısında özellikle Snytsina ile yüksek şut yüzdesi yakalayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 24-23 üstün gitti.

Fenerbahçe, 3. periyoda daha etkili giren taraf oldu. Birsel Vardarlı Demirmen ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle kontrolü eline alan sarı-lacivertliler, 24. dakikada skora denge getirdi: 27-27. Yaptığı baskılı savunmayla rakibini hataya zorlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, hücumda da Snytsina, Bahar Öztürk ve Melisa Baş'ın sayılarıyla 12-0'lık seri bularak 27. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 27-39. Hatay Büyükşehir Belediyespor, çeyreği de 42-34 önde bitirdi.

Final çeyreğine Fenerbahçe tam saha baskı yaparak başladı. Birsel Vardarlı Demirmen ve Quigley ile skor üreten İstanbul ekibi, savunmasında Snytsina ve Bahar Öztürk'ü durdurmakta zorlanınca, 32. dakika 47-39 Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine geçildi. Bu dakikadan sonra sert savunmasıyla rakibini son saniye atışlarına zorlayan Fenerbahçe, Birsel Vardarlı Demirmen, Quigley ve Verameyenka'nın sayılarıyla 13-5'lik seriyle 38. dakikada skora denge getirdi: 52-52. Hatay Büyükşehir Belediyespor, Snytsina'nın üst üste sayılarıyla rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve karşılaşmadan 60-55 galip ayrıldı.



Hatay Büyükşehir Belediyespor kupayı ilk kez kazandı

24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'ye 60-55 üstünlük sağlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez mücadele eden Hatay ekibi, son şampiyon rakibi karşısında başarılı bir performans sergileyerek, kupanın sahibi olmayı başardı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan Snytsina ve 13 sayı üreten Hurst, galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe'de ise 15 sayılık performans sergileyen Birsel Vardarlı Demirmen, yenilgiyi önleyemedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcular ve teknik ekip, kupa mutluluğunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.