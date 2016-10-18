 Banvit galibiyetle başladı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Banvit galibiyetle başladı

    Banvit galibiyetle başladı

    Basketbolda, Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Banvit, deplasmanda İsrail ekibi Ironi Nahariya'yı 83-70 yendi.

    İlk periyodu 21-21 eşitlikle geçilen müsabakada Banvit, ikinci çeyrekte daha iyi hücum yaptı ve skoru 47-43'e taşıdı. Banvit, ev sahibi ekip karşısında üçüncü periyotta farkı korumayı başardı: 65-61

    Son çeyrekte hücumda etkisini artıran Banvit, müsabakadan 83-70 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Ironi Nahariya'dan Stu Douglass olurken, Banvit adına Gediminas Orelik, 16 sayı üretti.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:03
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