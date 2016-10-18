Banvit galibiyetle başladı

İlk periyodu 21-21 eşitlikle geçilen müsabakada Banvit, ikinci çeyrekte daha iyi hücum yaptı ve skoru 47-43'e taşıdı. Banvit, ev sahibi ekip karşısında üçüncü periyotta farkı korumayı başardı: 65-61

Son çeyrekte hücumda etkisini artıran Banvit, müsabakadan 83-70 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Ironi Nahariya'dan Stu Douglass olurken, Banvit adına Gediminas Orelik, 16 sayı üretti.