 Vefat haberi maç sırasında geldi... – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Vefat haberi maç sırasında geldi...

    Vefat haberi maç sırasında geldi...

    ile Canik Belediyespor kadın basketbol takımları arasında yapılan hazırlık maçı, Samsun temsilcisinin yoğun bakımda bulunan başantrenörü Mehmet Can Öztürk'ün vefat etmesi üzerine tamamlanamadı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Abdi İpekçi Salonu'nda oynanan hazırlık maçının Adana'da yoğun bakımda tedavi gören başantrenör Öztürk'ün vefat etmesi üzerine yarıda kaldığı bildirildi.

    Yoğun bakımda 7 gündür tedavi gören Mehmet Can Öztürk'ün vefat haberini alan Samsun temsilcisinin oyuncularının, mücadeleye devam edemediği kaydedildi.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:46
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