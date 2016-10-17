 İlk maçlar yarın oynanacak – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    İlk maçlar yarın oynanacak

    İlk maçlar yarın oynanacak

    FIBA Avrupa'nın ilk kez düzenlediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlar yarın ilk maçlarına çıkacak.

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Banvit, İsrail'in Ironi ekibi ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma Nahariya kentindeki Nahariya Salonu'nda TSİ 20.00'de oynanacak.

    E Grubu'ndaki Sompo Japan ise deplasmanda Belçika'nın Proximus Spirou takımı ile karşılaşacak. Charleroi kentindeki Spirou Spor Salonu'nda yapılacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:15
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