İlk maçlar yarın oynanacak
FIBA Avrupa'nın ilk kez düzenlediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlar yarın ilk maçlarına çıkacak.
E Grubu'ndaki Beşiktaş Sompo Japan ise deplasmanda Belçika'nın Proximus Spirou takımı ile karşılaşacak. Charleroi kentindeki Spirou Spor Salonu'nda yapılacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:15
- Bruma'nın bonservisi 30 milyon euro
Toplam 10
Yorum
ribery bence ribery topsuz alanda da oynayan bir oyuncuydu bruma topu ver gidem diyen bir oyuncu
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Toplam 3
Yorum
carolee 6nın üzerinde bi rakama satın 2-3e 1 tane daha buluruz böyle
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Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Pereira'yı mumla arayacaksınız dediğim zaman beni ciddiye almamıştınız. Hayır ! Ben hatta biz Galatasaray taraftarı futbolun ciğerini biliriz bunun böyle olacağını sezon başlamadan ben sezdim hissettim. Ama bana inanmadınız dedim dedim inanmadınız bak ne oldu şimdi :D
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