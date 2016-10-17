24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
Basketbolda 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın Ankara'da sahibini bulacak.
Geçen sezonun Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor'u karşı karşıya getirecek maç, saat 19.00'da başlayacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:46
- Gomez’i çok ararız!
Toplam 12
Yorum
sedat eren derdiyoku biz alsaydık işi bitirmiştik gs de bu kadar puan alamazdı
- Kaptan gemiye ısınıyor
Toplam 3
Yorum
ua5454 bence kaptanın suyu ısınıyor. 2. yarı kesinlikle cıkması gerkiyordu. ama saltanatı kurmus adam 30 dk oynamadı türkiye sallandı sanki messi
- Onazi şoku
Toplam 2
Yorum
ERDO61 SİZİN DERDİNİZ NE? ARENA BUNLARA DAR FALAN..BU KADAR FANATİK OLMAYIN.DÜŞMANMISINIZ.YENİLİRSENİZ SANA HERYER DAR..
24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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