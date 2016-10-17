 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

    24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

    Basketbolda 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın Ankara'da sahibini bulacak.

    ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımlarının mücadelesi, Ankara Salonu'nda oynanacak.

    Geçen sezonun Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonu ile finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor'u karşı karşıya getirecek maç, saat 19.00'da başlayacak.


    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:46
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