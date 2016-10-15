Heurtel: Türkiye Ligi Avrupa’nın en iyisi!
Anadolu Efes’in tecrübeli guardı Heurtel, BSL’yi övdü. Fransız oyuncu “En kaliteli basketbolcular bu ligde oynuyor” dedi.
BİRAZ SABIR GEREKİYOR
Yeni bir takım olduklarının altını çizen Heurtel şunları söyledi: "Geçen seneye göre farklı bir kadro kuruldu. Bu ekibin oturması için biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var. Yeni bir koçla sezona başladık. Onun felsefesini parkeye yansıtmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Hedefimiz kupaları kazanmak"
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:54
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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