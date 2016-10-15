 Heurtel: Türkiye Ligi Avrupa’nın en iyisi! – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Heurtel: Ligi Avrupa’nın en iyisi!

    Heurtel: Türkiye Ligi Avrupa’nın en iyisi!

    Anadolu Efes’in tecrübeli guardı Heurtel, BSL’yi övdü. Fransız oyuncu “En kaliteli basketbolcular bu ligde oynuyor” dedi.

    İlk haftası geride kalan Toto Basketbol Ligi'ne bir övgü de Anadolu Efes'in guardı Thomas Heurtel'den geldi. Başarılı oyuncu "Türkiye Ligi bence İspanya ve Yunanistan'ı geride bıraktı. ABD ve Avrupa'nın en kaliteli oyuncuları bu ligde forma giyiyor. Yetenekli, atletik birçok oyuncu var. Rekabetin bu kadar üst düzey oynandığı başka bir lig yok. Türkiye'de maç kazanmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

    BİRAZ SABIR GEREKİYOR
    Yeni bir takım olduklarının altını çizen Heurtel şunları söyledi: "Geçen seneye göre farklı bir kadro kuruldu. Bu ekibin oturması için biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var. Yeni bir koçla sezona başladık. Onun felsefesini parkeye yansıtmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Hedefimiz kupaları kazanmak"
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:54
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