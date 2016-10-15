Helal olsun sana Banvit

Potada bu sezon 'sanal ortamda' dostluk rüzgarları esiyor. Takımların sosyal medya hesapları birbirlerine Avrupa Kupası maçları öncesi başarı mesajları yolluyor. Banvit ise Avrupa'da boy gösteren tüm temsilcilerimize başarı dileklerini sundu. Slogan ise dikkat çekiciydi: "Yenilgiyi kabul etme."