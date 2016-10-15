 Daçka’nın çaylakları ilk maçta sınıfı geçti – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Daçka’nın çaylakları ilk maçta sınıfı geçti

    Daçka’nın çaylakları ilk maçta sınıfı geçti
    Darüşşafaka Doğuş, David Blatt yönetiminde harika gidiyor. Hazırlık maçları dahil 14'te 14 yapan Daçka, Euroleague'deki ilk karşılaşmasında 16 sayı geri düştüğü mücadelede Kızılyıldız'ı 73-70 mağlup etmişti. Yeşil-siyahlı ekibin çaylakları da alkış aldı. Kariyerindeki ilk Euroleague maçına çıkan Will Clyburn 19 sayı, 4 ribaundla oynadı. Dairis Bertans ise 13 sayı kaydetti.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Daçka’nın çaylakları ilk maçta sınıfı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.