Anadolu Efes’in nefesi yetmedi

THY Euroleague’deki iddialı temsilcilerimizden Anadolu Efes, son anlara kadar önde götürdüğü maçta İspanyol Baskonia’ya tek sayı farkla yenilip, sezona kötü başladı.

THY Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes, ilk üç çeyreğini önde tamamladığı maçta deplasmanda Baskonia'ya (eski adı Laboral Kutxa) 85-84 mağlup oldu. İlk çeyreği 27-25 üstün geçen Anadolu Efes, devreyi de 51-49 önde bitirdi. Üçüncü çeyreği 73-68 üstün tamamlayan temsilcimiz, 11 sayı bulduğu son periyotta potasında 17 sayı görünce, maçı 85-84 kaybetti. Baskonia'da 26 sayı, 4 ribaundla oynayan ve maçın en skorer ismi olan Andrea Bargnani, galibiyette büyük pay sahibiydi. İspanyol temsilcisinde Tornike Shengalia 16, Johannes Voigtmann ise 12 sayı kaydetti. Anadolu Efes'in en skorer ismi 16 sayı bulan Derrick Brown'du. Temsilcimizde Cedi Osman ve Bryce Cotton 13'er sayı kaydetti.