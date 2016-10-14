 Yakın Doğu sayı averajıyla turladı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Yakın Doğu sayı averajıyla turladı

    Yakın Doğu sayı averajıyla turladı
    Potada Avrupa'da oynanan Türk derbisinde İstanbul Üniversitesi'ni eleyen BGD gruplara kalmayı başardı. Evindeki ilk maçı 29 sayı farklı (82-63) alan Yakın Doğu, rövanşta rakbine 68-57 yenilmesine rağmen sayı averajıyla turu geçip D Grubu'nda mücadele etme hakkını elde etti. Bir diğer maçta Rus Chevakata Vologda'yı 70-61 yenen ve turlayan Samsun Canik Belediyespor ise C Grubu'nda mücadele edecek.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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