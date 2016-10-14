Yakın Doğu sayı averajıyla turladı
Potada Avrupa'da oynanan Türk derbisinde İstanbul Üniversitesi'ni eleyen Yakın Doğu Üniversitesi BGD gruplara kalmayı başardı. Evindeki ilk maçı 29 sayı farklı (82-63) alan Yakın Doğu, rövanşta rakbine 68-57 yenilmesine rağmen sayı averajıyla turu geçip D Grubu'nda mücadele etme hakkını elde etti. Bir diğer maçta Rus Chevakata Vologda'yı 70-61 yenen ve turlayan Samsun Canik Belediyespor ise C Grubu'nda mücadele edecek.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Yakın Doğu sayı averajıyla turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.