 Tek yürek olacağız – Fotomaç – 14 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tek yürek olacağız

    Tek yürek olacağız

    Basketbol Federasyon Başkanlığına adaylığını resmen açıklayan Hidayet Türkoğlu’ndan mesaj: Tüm kulüplerimizle şeffaflık ve ahenk içinde omuz omuza çalışacağız

    Basketbol Federasyonu'nun 26 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi dün resmi bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, yayınladığı bildiriyle aday olduğunu duyurdu. Türk basketbolunun ihtiyaç duyduğu yenilikleri yapacağını belirten Türkoğlu, "Hayatımı adadığım, hizmet etmekten gurur duyduğum, ayyıldızlı formasını yıllarca şerefle taşıdığım Türkiye basketbol camiasının yeni dönem yönetimine adaylığımızı açıklamaktan memnuniyet ve heyecan duyuyorum" diye konuştu.

    BİRLİK ÇAĞRISI
    Türkoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlardaki birikimlerimi paylaşmak için yola çıktık. Tüm kulüplerimizle şeffaflık ve ahenk içinde omuz omuza çalışacağız. Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğu bugünlerde, sporun birleştirici etkisinin çok daha fazla kullanılması gerektiğine inanıyoruz."
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek yürek olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.