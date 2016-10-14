Tek yürek olacağız
Basketbol Federasyon Başkanlığına adaylığını resmen açıklayan Hidayet Türkoğlu’ndan mesaj: Tüm kulüplerimizle şeffaflık ve ahenk içinde omuz omuza çalışacağız
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 26 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi dün resmi bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, yayınladığı bildiriyle aday olduğunu duyurdu. Türk basketbolunun ihtiyaç duyduğu yenilikleri yapacağını belirten Türkoğlu, "Hayatımı adadığım, hizmet etmekten gurur duyduğum, ayyıldızlı formasını yıllarca şerefle taşıdığım Türkiye basketbol camiasının yeni dönem yönetimine adaylığımızı açıklamaktan memnuniyet ve heyecan duyuyorum" diye konuştu.
BİRLİK ÇAĞRISI
Türkoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlardaki birikimlerimi paylaşmak için yola çıktık. Tüm kulüplerimizle şeffaflık ve ahenk içinde omuz omuza çalışacağız. Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğu bugünlerde, sporun birleştirici etkisinin çok daha fazla kullanılması gerektiğine inanıyoruz."
BİRLİK ÇAĞRISI
Türkoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlardaki birikimlerimi paylaşmak için yola çıktık. Tüm kulüplerimizle şeffaflık ve ahenk içinde omuz omuza çalışacağız. Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğu bugünlerde, sporun birleştirici etkisinin çok daha fazla kullanılması gerektiğine inanıyoruz."
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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