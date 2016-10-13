 Samsun Canik gruplarda – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Samsun Canik gruplarda

    Samsun Canik gruplarda

    Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu rövanş maçında Samsun Canik Belediyespor, Rus ekibi Chevakata Vologda'yı deplasmanda 70-61 yendi ve gruplara kaldı.

    İlk karşılaşmayı da 82-79 kazanan Samsun temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda mücadele etmeye hak kazandı.

    Salon: USCC Vologda

    Hakemler: Tanel Suslov (Estonya), Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Wojciech Liszka (Polonya)

    Chevakata Vologda: Radocaj 3, Jones 14, Bezhelukova 3, Zamaraeva, Cannon 27, Andrianova, Vorozhtcova 3, Tarasova 9, Filonchyk 2

    Samsun Canik Belediyespor: Tuğba Taşçı 4, Hülya Çoklar 2, Murphy 27, Ivankovic 16, Babkina 15, Coulibaly, Mircheva 2, Sandric 4

    1. Periyot: 24-14

    Devre: 34-32

    3. Periyot: 47-44

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsun Canik gruplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.