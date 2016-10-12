Kızılyıldız MTS Başantrenörü Dejan Radonjic, THY Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları maçın favorisinin Darüşşafaka Doğuş olduğunu söyledi.

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'nin başantrenörü Radonjic, başkent Belgrad'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Radonjic, THY Avrupa Ligi'nin yeni formatını "tarihsel" olarak nitelendirerek, ligde yarışacak her takımın güçlü ve hırslı olduğunun altını çizdi.

Yeni formatta her takımın bulunduğu yeri iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Sırp çalıştırıcı, bölgesel ABA Ligi'nde aldıkları başarılı sonuçların ardından Darüşşafaka Doğuş'u iyi bir atmosferde konuk edeceklerini ifade etti.

Radonjic, Darüşşafaka Doğuş'un sezona son derece iyi başladığını kaydederek, "Kurdukları takım ve başantrenörü David Blatt ile maçın favorisi Darüşşafaka Doğuş. Blatt, takımın en önemli hazinesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmada Türk temsilcisini şaşırtmak istediğini belirten Radonjic, Blatt'ın gelişinden sonra rakibin takım oyununda birçok değişiklik yaptığını kaydetti.

Darüşşafaka Doğuş'un maçın favorisi olduğunun altını çizen Radonjic, kendilerinin de maçı kazanma umudu bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kızılyıldız MTS ile Darüşşafaka Doğuş maçı, yarın TSİ 22.00'de Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak.