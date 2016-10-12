 Efes’e yeni partner – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Efes’e yeni partner

    Efes’e yeni partner
    Bu sezon iddialı bir kadro kuran Anadolu Efes Basketbol Takımı yeni bir sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa ve 'de oynayacağı maçlarda forma arkasında AND Gayrimenkul'ün ismini taşıyacak.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
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