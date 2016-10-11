Kobe Bryant'ın maskesi satışa çıkıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Kobe Bryant'ın 2012 yılında taktığı maske, hayır kuruluşuna gelir kazandırmak amacıyla satışa çıkarılacak.

Eski sporcuların eşyalarından elde ettiği geliri hayır kurumlarına bağışlayan Goldin Auctions tarafından internette yapılacak açık artırma ile görücüye çıkacak Bryant'ın maskesi için başlangıç fiyatı, 15 bin dolar olacak.

Uzun yıllar Los Angeles Lakers formasını terleten ve geçen sezon emekliye ayrılan 38 yaşındaki yıldız basketbolcu, burnunun kırılmasının ardından söz konusu maskeyi 2012'nin All-Star maçlarında takmıştı.

Maskeyle 11 maça çıkan ve o dönem "Maskeli Mamba" lakabını edinen Bryant, yüksek performansını devam ettirerek 31,1 sayı ortalaması tutturmuş ve NBA'in efsane oyuncularından Micheal Jordan'ı geride bırakmıştı.

Bryant'ın aynı sezon taktığı başka bir maske de daha önce açık artırmayla satışa çıkmış ve 67 bin dolardan (206 bin lira) alıcı bulmuştu.