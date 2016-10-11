Kobe Bryant'ın maskesi satışa çıkıyor
NBA'in efsane basketbolcularından Kobe Bryant'ın 2012 yılında taktığı maske, açık artırmayla satışa sunulacak.
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Kobe Bryant'ın 2012 yılında taktığı maske, hayır kuruluşuna gelir kazandırmak amacıyla satışa çıkarılacak.
Eski sporcuların eşyalarından elde ettiği geliri hayır kurumlarına bağışlayan Goldin Auctions tarafından internette yapılacak açık artırma ile görücüye çıkacak Bryant'ın maskesi için başlangıç fiyatı, 15 bin dolar olacak.
Uzun yıllar Los Angeles Lakers formasını terleten ve geçen sezon emekliye ayrılan 38 yaşındaki yıldız basketbolcu, burnunun kırılmasının ardından söz konusu maskeyi 2012'nin All-Star maçlarında takmıştı.
Maskeyle 11 maça çıkan ve o dönem "Maskeli Mamba" lakabını edinen Bryant, yüksek performansını devam ettirerek 31,1 sayı ortalaması tutturmuş ve NBA'in efsane oyuncularından Micheal Jordan'ı geride bırakmıştı.
Bryant'ın aynı sezon taktığı başka bir maske de daha önce açık artırmayla satışa çıkmış ve 67 bin dolardan (206 bin lira) alıcı bulmuştu.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 15:44
- Kartal yenilgiyi unuttu
Toplam 5
Yorum
karakartal Allah nazardan saklasın.Bu başarının bir altyapısı var.Çok çalışma,disiplin,takım ruhu,yüksek karakterli oyunculardan oluşan bir takım.
- Kartal yenilgiyi unuttu
Toplam 5
Yorum
BEYAZ arkadas senol gunes,en iyi 11i olusturmak icin bir arayis icerisinde,bunun yanlisla ilgisi yok,4 tane oyuncu sakat oldugu halde halen mac kaybetmemis,yanlislik ariyorsan fatih terimin sacmaliklarina bak,senol gunes tartismasiz turkiyenin en iyi teknik direktoru,her zaman guzel futbol bekleyemzsin,bazen iyi oynamayip puan almakta onemlidir,ben inaniyorumki ilk yari sonu en yakin rakibimize 10 puan fark atariz, oguzhan,talisca ve gokhan inlerin donusuyle yeniden guzel futbol ve farkli galibiyetler gelecektir.
- Kartal yenilgiyi unuttu
Toplam 5
Yorum
eşref hadi git ordan beşiktaş müthiş oynuuuyor
Kobe Bryant'ın maskesi satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.