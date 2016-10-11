FIBA'dan Türk hakemlere görev

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Türk hakemler Yener Yılmaz, Murat Biricik ve Zafer Yılmaz'ı 18-19 Ekim'de yapılacak Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yener Yılmaz'ın 18 Ekim Salı günü Sırbistan'ın Mega Leks ile İtalya'nın Sidigas Avellino takımı arasında oynanacak maçta düdük çalacağı bildirildi.

Açıklamada, Murat Biricik'in İtalya'nın Openjobmetis Varese ile Fransa'nın Asvel Lyon, Zafer Yılmaz'ın ise Karadağ'ın Mornar ile Belçika'nın Telenet Oostende ekipleri arasında 19 Ekim Çarşamba günü yapılacak maçlarda görev alacağı kaydedildi.