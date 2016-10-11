 FIBA'dan Türk hakemlere görev – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    FIBA'dan Türk hakemlere görev

    FIBA'dan Türk hakemlere görev

    Yener Yılmaz, Murat Biricik ve Zafer Yılmaz, FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarında görev yapacak.

    Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Türk hakemler Yener Yılmaz, Murat Biricik ve Zafer Yılmaz'ı 18-19 Ekim'de yapılacak Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirdi.

    Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yener Yılmaz'ın 18 Ekim Salı günü Sırbistan'ın Mega Leks ile İtalya'nın Sidigas Avellino takımı arasında oynanacak maçta düdük çalacağı bildirildi.

    Açıklamada, Murat Biricik'in İtalya'nın Openjobmetis Varese ile Fransa'nın Asvel , Zafer Yılmaz'ın ise Karadağ'ın Mornar ile Belçika'nın Telenet Oostende ekipleri arasında 19 Ekim Çarşamba günü yapılacak maçlarda görev alacağı kaydedildi.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:41
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