FIBA'dan Türk hakemlere görev
Yener Yılmaz, Murat Biricik ve Zafer Yılmaz, FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarında görev yapacak.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Türk hakemler Yener Yılmaz, Murat Biricik ve Zafer Yılmaz'ı 18-19 Ekim'de yapılacak Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yener Yılmaz'ın 18 Ekim Salı günü Sırbistan'ın Mega Leks ile İtalya'nın Sidigas Avellino takımı arasında oynanacak maçta düdük çalacağı bildirildi.
Açıklamada, Murat Biricik'in İtalya'nın Openjobmetis Varese ile Fransa'nın Asvel Lyon, Zafer Yılmaz'ın ise Karadağ'ın Mornar ile Belçika'nın Telenet Oostende ekipleri arasında 19 Ekim Çarşamba günü yapılacak maçlarda görev alacağı kaydedildi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 10:41
- Hadsiz İzlandalı Halldorsson!
Toplam 8
Yorum
rezillik rezillik valla başka bişey bulamıyorum 80.000.000 bir ülkeyi bböyle yerlere düşüremzsiniz fatih terim istifa
- Aatif kapışması
Toplam 3
Yorum
GS li izlandanın teknik futbolla Alakası yok fiziki mücadele tamamen sertlikle rakip takımı sindiriyorlar Karşılık versen kol bacak kıracaklar
- Hadsiz İzlandalı Halldorsson!
Toplam 8
Yorum
kuru neden hadsiz anlamadim ulan adam yere yatmadi 90 dakika boyunca
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