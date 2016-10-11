 Fener’i 2. kez devirdi – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Fener’i 2. kez devirdi

    Fener’i 2. kez devirdi
    Son şampiyon F.Bahçe'yi. evinde 71-70 yenen Muratbey Uşak'ta moraller zirve yaptı. Güçlü rakiplerini 2014-15 sezonundan sonra 2. kez yenmeyi başaran Uşak'ta antrenör Ozan Bulkaz, "Euroleague'in şampiyon adayı bir takımı 70 sayıda tutup bütün maçı önde götürmek kolay iş değildi" dedi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:42
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