Fener’i 2. kez devirdi
Son şampiyon F.Bahçe'yi. evinde 71-70 yenen Muratbey Uşak'ta moraller zirve yaptı. Güçlü rakiplerini 2014-15 sezonundan sonra 2. kez yenmeyi başaran Uşak'ta antrenör Ozan Bulkaz, "Euroleague'in şampiyon adayı bir takımı 70 sayıda tutup bütün maçı önde götürmek kolay iş değildi" dedi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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