Fener’i 2. kez devirdi

Son şampiyon F.Bahçe'yi. evinde 71-70 yenen Muratbey Uşak'ta moraller zirve yaptı. Güçlü rakiplerini 2014-15 sezonundan sonra 2. kez yenmeyi başaran Uşak'ta antrenör Ozan Bulkaz, "Euroleague'in şampiyon adayı bir takımı 70 sayıda tutup bütün maçı önde götürmek kolay iş değildi" dedi.