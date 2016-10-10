Pınar Karşıyaka'da transfer

Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Sorumlusu Turgay Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, son olarak Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen 28 yaşındaki ABD'li pivot Joshua Colton Owens'ı kadrolarına dahil ettiklerini belirtti.

Owens'ın takıma önemli katkı vereceğini kaydeden Büyükkarcı, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pota altında gördüğümüz eksikliği Owens ile gidermeyi amaçladık ve bu oyuncuyla sözleşme imzaladık. Kendini takımın bir parçası görmeyen, takım oyununa katkı sağlamayan oyuncular, arkadaşlarının emeğine saygısızlık ederler ki bu tip oyuncularla işimiz olmaz. Bu bağlamda Josh Boone ile görüştük, yollarımızı en kısa zamanda ayıracağız. İlk hedefimiz mali yapıyı düzeltmek. 105 yıllık kulübün daha asırlarca taraftarın karşısında üst seviyede basketbol oynamasını sağlamak, öncelikli amacımız bu. Taraftarımızı anlıyoruz ama önceliğimiz güçlü bir yapı kurmak."

Stanford Üniversitesi mezunu Owens, AEK'dan önce Hapoel Tel Aviv, Dolomiti Energia Trento ve Venezia formaları giydi.