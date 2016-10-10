Pınar Karşıyaka'da transfer
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın, ABD'li pivot Joshua Colton Owens'la anlaştığı bildirildi.
Owens'ın takıma önemli katkı vereceğini kaydeden Büyükkarcı, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Pota altında gördüğümüz eksikliği Owens ile gidermeyi amaçladık ve bu oyuncuyla sözleşme imzaladık. Kendini takımın bir parçası görmeyen, takım oyununa katkı sağlamayan oyuncular, arkadaşlarının emeğine saygısızlık ederler ki bu tip oyuncularla işimiz olmaz. Bu bağlamda Josh Boone ile görüştük, yollarımızı en kısa zamanda ayıracağız. İlk hedefimiz mali yapıyı düzeltmek. 105 yıllık kulübün daha asırlarca taraftarın karşısında üst seviyede basketbol oynamasını sağlamak, öncelikli amacımız bu. Taraftarımızı anlıyoruz ama önceliğimiz güçlü bir yapı kurmak."
Stanford Üniversitesi mezunu Owens, AEK'dan önce Hapoel Tel Aviv, Dolomiti Energia Trento ve Venezia formaları giydi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:24
- Forvet yok gol yok
Toplam 5
Yorum
ersaytaylan@hotmail.com aziz başgan gyfjghc sigurosson'u fenere al.
- Hadi ben kaçtım
Toplam 14
Yorum
ersay iyide adam yönetimle anlaşmış baştan peşin peşin söylemiş kime ne yani
- Hadi ben kaçtım
Toplam 14
Yorum
kartal 43 rakipleri bjk ve gs arayı hazırlık maçı yaparak geçiriyor beyefendi ülkesinde tatil yapıyor.bu gidişle aradaki fark daha da açılır.Allah çalışana verir.
Pınar Karşıyaka'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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