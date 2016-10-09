 Son şampiyon kötü başladı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Son şampiyon kötü başladı

    Son şampiyon kötü başladı

    Toto Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Muratbey Uşak, son şampiyon 'yi 71-70 mağlup etti.

    İlk dakikalarda iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, 4. dakikada Muratbey Uşak 6-2 üstünlük kurdu. 'nin Ali Muhammed, Muratbey Uşak'ın ise Monreo ve Hazell ile etkili olduğu müsabakada 7. dakikayı da ev sahibi takım 12-9 önde geçerken, periyot 17-17 eşitlikle tamamlandı.

    İkinci periyodun 14. dakikasını 26-24 önde geçen Muratbey Uşak, savunmadaki etkili oyunuyla 17. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 33-26. Ev sahibi ekip devreyi de 40-33 önde bitirdi.

    Üçüncü periyodun 24. dakikasında aradaki farkı 12 sayıya (48-36) çıkaran Muratbey Uşak karşısında , Sloukas'la sayı farkını azaltmaya çalıştı. Periyodun son 2 dakikasına 6 sayı farkla (53-47) önde giren Muratbey Uşak, bu bölümü de 58-51 üstün tamamladı.

    Son periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic ve Vesely ile bulduğu sayılarla 34. dakikada beraberliği yakaladı: 62-62. Muratbey Uşak, son bölümü büyük çekişme içinde geçen müsabakadan 71-70 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi Muratbey Uşak'ta 30 sayı ve 12 ribauntla oynayan McKissic oldu.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son şampiyon kötü başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.