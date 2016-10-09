Son şampiyon kötü başladı

İlk dakikalarda iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, 4. dakikada Muratbey Uşak 6-2 üstünlük kurdu. Fenerbahçe 'nin Ali Muhammed, Muratbey Uşak'ın ise Monreo ve Hazell ile etkili olduğu müsabakada 7. dakikayı da ev sahibi takım 12-9 önde geçerken, periyot 17-17 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyodun 14. dakikasını 26-24 önde geçen Muratbey Uşak, savunmadaki etkili oyunuyla 17. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 33-26. Ev sahibi ekip devreyi de 40-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun 24. dakikasında aradaki farkı 12 sayıya (48-36) çıkaran Muratbey Uşak karşısında Fenerbahçe, Sloukas'la sayı farkını azaltmaya çalıştı. Periyodun son 2 dakikasına 6 sayı farkla (53-47) önde giren Muratbey Uşak, bu bölümü de 58-51 üstün tamamladı.

Son periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic ve Vesely ile bulduğu sayılarla 34. dakikada beraberliği yakaladı: 62-62. Muratbey Uşak, son bölümü büyük çekişme içinde geçen müsabakadan 71-70 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Muratbey Uşak'ta 30 sayı ve 12 ribauntla oynayan McKissic oldu.