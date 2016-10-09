Son şampiyon kötü başladı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Muratbey Uşak, son şampiyon Fenerbahçe'yi 71-70 mağlup etti.
İkinci periyodun 14. dakikasını 26-24 önde geçen Muratbey Uşak, savunmadaki etkili oyunuyla 17. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 33-26. Ev sahibi ekip devreyi de 40-33 önde bitirdi.
Üçüncü periyodun 24. dakikasında aradaki farkı 12 sayıya (48-36) çıkaran Muratbey Uşak karşısında Fenerbahçe, Sloukas'la sayı farkını azaltmaya çalıştı. Periyodun son 2 dakikasına 6 sayı farkla (53-47) önde giren Muratbey Uşak, bu bölümü de 58-51 üstün tamamladı.
Son periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic ve Vesely ile bulduğu sayılarla 34. dakikada beraberliği yakaladı: 62-62. Muratbey Uşak, son bölümü büyük çekişme içinde geçen müsabakadan 71-70 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Muratbey Uşak'ta 30 sayı ve 12 ribauntla oynayan McKissic oldu.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:03
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Toplam 14
Yorum
Hasan AYAZ Arkadaşlar, yapılan olumsuz yorumlar rakıplerimizi daha çok sevindiriyoruz biz karadenizliler olarak birlikten yanayız hep destek tam destek takıma destek.
- Demirören inanıyor
Toplam 2
Yorum
061 Baskanda Teknikdirektörde ikiside istifa etmeli.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 76
Yorum
selcuk fenerbahce bir adim öne gitmez bu zihniyet dostluk kardesligi baltalayyan pravakatör hareketler fener taraftarnada sabir versin bu yönetimle
Son şampiyon kötü başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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