 Kartal şov yaptı! – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Kartal şov yaptı!

    Kartal şov yaptı!

    Siyah-beyazlılar sezonun ilk haftasında Ted Kolejliler’i ezdi geçti. Karşılaşmayı 42 sayı farkla kazanan Ufuk Sarıca’nın öğrencileri, gelecek haftalar öncesi rakiplerine de gözdağı verdi.

    Toto Basketbol Ligi'nde sezon dün açıldı. Rönesans Ted Ankara Kolejliler'e konuk olan Beşiktaş, rakibine şans tanımadı. Başlangıçtan itibaren üstün bir oyun sergileyen siyahbeyazlılar, salondan 93-51 galip ayrıldı. Kartal ilk periyodu 25-13 önde kapatırken, ikinci çeyrek karşılıklı sayılarla geçti. Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, soyunma odasına da 47-34 önde girdi.

    THOMPSON'DAN 20 SAYI
    3. çeyrekte rakibine yalnızca 4 sayı attıran , bu bölümde 21 sayı buldu. Son periyotu da 25-13 üstün bitiren siyah-beyazlılar, maçtan 42 sayılık farkla ayrıldı. Beşiktaş'tan Thompson 20 sayıyla en skorer isim olmayı başardı. Günün diğer sonuçları şöyle: Demir İnşaat Büyükçekmece- MP: 97-69, Pınar -Banvit: 67-85, Yeşilgiresun Belediye-Gaziantep Basketbol: 92-85, Darüşşafaka Doğuş-TOFAŞ: 83-75.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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