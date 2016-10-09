 En güzel yıllarım Barcelona’daydı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    En güzel yıllarım ’daydı

    En güzel yıllarım Barcelona’daydı
    Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden Oklahoma City Thunder'da forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, kariyerinin en iyi yıllarının Lassa'da oynadığı dönem olduğunu söyledi. İlyasova, "Şu anda da çok formdayım" dedi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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