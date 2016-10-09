 Devler bugün sahne alıyor – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Devler bugün sahne alıyor

    Devler bugün sahne alıyor
    Toto Basketbol Ligi'nde bugün 3 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçı saat 15.00'te Muratbey Uşak- arasında oynanacak. Karşılaşmayı Lig TV3 yayınlayacak. 17.00'de Odeabank-Best Balıkesir karşılaşması, NTV
    Spor'dan ekranlara gelecek. İstanbul Belediye- Anadolu Efes maçı ise 19.00'da Lig TV3'ten yayınlanacak.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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