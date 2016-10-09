Devler bugün sahne alıyor
Spor Toto Basketbol Ligi'nde bugün 3 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçı saat 15.00'te Muratbey Uşak- Fenerbahçe arasında oynanacak. Karşılaşmayı Lig TV3 yayınlayacak. 17.00'de Galatasaray Odeabank-Best Balıkesir karşılaşması, NTV
Spor'dan ekranlara gelecek. İstanbul Belediye- Anadolu Efes maçı ise 19.00'da Lig TV3'ten yayınlanacak.
Spor'dan ekranlara gelecek. İstanbul Belediye- Anadolu Efes maçı ise 19.00'da Lig TV3'ten yayınlanacak.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
Devler bugün sahne alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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