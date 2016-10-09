Anadolu Efes lige iyi başladı

Karşılaşma iki takımın da karşılıklı basketleriyle başladı. İlk 5 dakikayı ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor 14-12 önde geçti. Ev sahibi takımda Deniz Kılıçlı, Efes'te de Cotton ve Dunston ilk 5 dakikada 6'şar sayıya ulaştı. Oyunda üstünlüğü eline geçiren Anadolu Efes, 8-0'lık seriyle skoru 20-14'e getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreğin sonunda Mc Cauley'in sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Anadolu Efes, ilk periyodu 25-20 önde kapattı.

İkinci periyod İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Colloway'in basketiyle başladı. 15. dakikayı 33-29 önde geçen Anadolu Efes, Brown'un basketiyle ilk çeyreğin bitimine 2 dakika kala da farkı 10 sayıya yükseltti. Konuk ekip, devre arasına da 50-40 önde gitti. Anadolu Efes'in ilk yarıdaki en etkili ismi olan Brown, 20 dakikada rakip potaya 17 sayı gönderdi.

İkinci devreye Deniz Kılıçlı ve Armand'ın sayılarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, farkı 5 sayıya kadar indirse de Anadolu Efes, farkı yeniden açmayı başardı. Brown, Granger ve Cedi Osman'ın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, Cotton'un 3 sayılık basketiyle 3. çeyreğin bitimine 4 dakika kala farkı 14'e yükseltti. (68-54) Anadolu Efes son çeyreğe de 17 sayı farkla önde girdi. (73-56)

Son periyoda 7-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, farkı 24 sayıya (80-56) yükseltti. Oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren konuk ekip, son 5 dakikaya da Omic'in basketiyle 84-58 önde girdi. Lacivert-beyazlılar bitime 4 dakika kala Furkan Korkmaz'ın attığı basketle farkı 28'e çıkardı ve maçtaki en büyük farkı yakaladı. (88-60) Konuk ekip, salondan 28 sayı farkla (95-67) galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 20 sayı kaydeden Brown, maçın en skorer oyuncusu oldu. Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği konuk takımda Cotton 16, Omic 12 ve Cedi Osman 11 sayı ile mücadele etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Klobucar'ın 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



Salon: Cebeci

Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Halit Can Cihan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 14, Calloway 6, Klobucar 15, Markota 6, Deniz Kılıçlı 10, Mc Cauley 12, Kartal Özmızrak 4, Erbil Eroğlu, Ayberk Olmaz,

Anadolu Efes: Granger 4, Cotton 16, Cedi Osman 11, Brown 20, Dunston 8, Doğuş Balbay 2, Omic 12, Furkan Korkmaz 10, Thomas 10, Samet Geyik, Oğulcan Baykan, Berk Demir 2

1. Periyot: 20-25

Devre: 40-50

3. Periyot: 56-73