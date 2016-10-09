Anadolu Efes lige iyi başladı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonu ilk hafta maçında Anadolu Efes, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 95-67 yendi.
Karşılaşma iki takımın da karşılıklı basketleriyle başladı. İlk 5 dakikayı ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor 14-12 önde geçti. Ev sahibi takımda Deniz Kılıçlı, Efes'te de Cotton ve Dunston ilk 5 dakikada 6'şar sayıya ulaştı. Oyunda üstünlüğü eline geçiren Anadolu Efes, 8-0'lık seriyle skoru 20-14'e getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreğin sonunda Mc Cauley'in sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Anadolu Efes, ilk periyodu 25-20 önde kapattı.
İkinci periyod İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Colloway'in basketiyle başladı. 15. dakikayı 33-29 önde geçen Anadolu Efes, Brown'un basketiyle ilk çeyreğin bitimine 2 dakika kala da farkı 10 sayıya yükseltti. Konuk ekip, devre arasına da 50-40 önde gitti. Anadolu Efes'in ilk yarıdaki en etkili ismi olan Brown, 20 dakikada rakip potaya 17 sayı gönderdi.
İkinci devreye Deniz Kılıçlı ve Armand'ın sayılarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, farkı 5 sayıya kadar indirse de Anadolu Efes, farkı yeniden açmayı başardı. Brown, Granger ve Cedi Osman'ın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, Cotton'un 3 sayılık basketiyle 3. çeyreğin bitimine 4 dakika kala farkı 14'e yükseltti. (68-54) Anadolu Efes son çeyreğe de 17 sayı farkla önde girdi. (73-56)
Son periyoda 7-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, farkı 24 sayıya (80-56) yükseltti. Oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren konuk ekip, son 5 dakikaya da Omic'in basketiyle 84-58 önde girdi. Lacivert-beyazlılar bitime 4 dakika kala Furkan Korkmaz'ın attığı basketle farkı 28'e çıkardı ve maçtaki en büyük farkı yakaladı. (88-60) Konuk ekip, salondan 28 sayı farkla (95-67) galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te 20 sayı kaydeden Brown, maçın en skorer oyuncusu oldu. Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği konuk takımda Cotton 16, Omic 12 ve Cedi Osman 11 sayı ile mücadele etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Klobucar'ın 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Salon: Cebeci
Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Halit Can Cihan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 14, Calloway 6, Klobucar 15, Markota 6, Deniz Kılıçlı 10, Mc Cauley 12, Kartal Özmızrak 4, Erbil Eroğlu, Ayberk Olmaz,
Anadolu Efes: Granger 4, Cotton 16, Cedi Osman 11, Brown 20, Dunston 8, Doğuş Balbay 2, Omic 12, Furkan Korkmaz 10, Thomas 10, Samet Geyik, Oğulcan Baykan, Berk Demir 2
1. Periyot: 20-25
Devre: 40-50
3. Periyot: 56-73
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:11
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
galata Sener vardi sinir yapan birde Yasin cikdi simdi...ikiside ayni kanatda oynarsa yandik
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
GS'Lİ volkan-şener-ahmet çalık-mehmet topal-caner-emre mor-tolga-ozan-arda-hakan ç-cenk. (4-4-1-1) tolga-gökhan g.-serdar aziz-h.balta-ismail-yasin-selcuk-topal-volkanşen-oguzhan-m.batdal (yedek kadro) 4-4-1 bana vercekler şu milli takımı elinde inanılmaz kaliteli oyuncular var oyun oynuyon milli takımla resmen. degistir dur yanlısların yüzünden yeniliyoz aklım almıyo cıkardıgı kadroları ayıp türkiyeye. bizi mahfettin şimdi sıra ayyıldızda.
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
DOĞRU SÖZ çok haklsın kardeşim sonuna kadar katılıyorum fatih terim futboldan zerre kadar anlamıyor ve biz bu adama aylık 962 bin lira para ödüyoruz
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