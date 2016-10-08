Daçka'dan iyi başlangıç
Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında TOFAŞ'ı 83-75 yendi.
İkinci çeyreğe Darüşşafaka Doğuş skor üretmekte sıkıntı yaşayarak başlarken, Kaya Peker, Barış Ermiş ve Hamilton ile basketler bulan TOFAŞ, 7-2'lik bir seri yakalayarak 14. dakikada farkı 3 sayıya (25-22) indirdi. Konuk takım, Roberts ve Mejia'nın basketleriyle 18. dakikada farkı bu kez 1 sayıya (30-29) düşürse de Harangody ile Moerman'ın etkili oyunuyla Darüşşafaka Doğuş, devreyi 40-32 üstün kapattı.
İkinci yarıya başlarken iyi savunma yapan Darüşşafaka Doğuş, rakibinin kolay sayı bulmasını önlerken, Wilbekin, Clyburn ve Moerman'ın kaydettiği basketlerle 25. dakikada 16 sayılık (51-35) farka ulaştı. TOFAŞ'da Barış Ermiş'in çabaları farkın azalmasına yetmezken, ev sahibi ekip son çeyreğe 64-47 önde girdi.
Son periyotta Kaya Peker, Mejia, Micic ve Ivanov'la yeniden etkili bir oyun sergilemeye başlayan konuk ekip, son 1 dakikaya girilirken farkı 3 sayıya (78-75) indirdi. Kalan bölümde Harangody ve Birkan Batuk'la sonuca giden Darüşşafaka Doğuş, maçtan 83-75 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi, TOFAŞ adına 21 sayı üreten Micic olurken, Darüşşafaka Doğuş'ta 19 sayıyla Moerman,15'er sayıyla da Clyburn ve Anderson galibiyete katkı sağladı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 3, Clyburn 15, Moerman 19, Furkan Aldemir 7, Anderson 15, Harangody 13, Wilbekin 5, Birkan Batuk 6, Metin Türen
TOFAŞ: Barış Ermiş 12, Mejia 10, Roberts 9, Hamilton 2, Ivanov 10, Micic 21, Kaya Peker 9, Caner Topaloğlu, Ümit Sonkol 2, Kadir Bayram
1. Periyot: 23-13
Devre: 40-32
3. Periyot: 64-47
Beş faulle çıkan: 37.13 Mejia (TOFAŞ)
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:27
- Galatasaray Sofya'da kükredi
Toplam 3
Yorum
GSLi1905 Lütfen bu çocuk milli takımdakiler gelincede takımda kalsın
- Eren ve Sneijder'den Galatasaray'a kötü haber
Toplam 5
Yorum
Aslan INSALLAH ÖNEMLI BIR DURUM YOKTUR
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 17
Yorum
GSLi1905 Hahahaha kanun var haklar var hukuk var. Sen kimsin de bunlara uymayıp kupayı vermcektin? Evet ölürdün ve yine alırdık kupayı!
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