Daçka'dan iyi başlangıç

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf olan TOFAŞ, pota altını Mejia ve Ivanov'u etkili kullanırken, 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Moerman ve Furkan Aldemir'in çabalarına karşın konuk ekip oyunun kontrolünü elinde tutup, Roberts ile Barış Ermiş'in skorer oyunuyla 6. dakikada 13-6 ile üstünlüğünü korudu. Bu dakikadan itibaren Clyburn ve Anderson'un peşe bulduğu sayılar, Darüşşafaka Doğuş 'un yeniden canlanmasını sağladı. Rakibi karşısında 17-0'lık bir seri yakalayan ev sahibi ekip, Birkan Batuk'ın son saniye üçlüğü ile ilk periyodu 23-13 galip durumda bitirdi.

İkinci çeyreğe Darüşşafaka Doğuş skor üretmekte sıkıntı yaşayarak başlarken, Kaya Peker, Barış Ermiş ve Hamilton ile basketler bulan TOFAŞ, 7-2'lik bir seri yakalayarak 14. dakikada farkı 3 sayıya (25-22) indirdi. Konuk takım, Roberts ve Mejia'nın basketleriyle 18. dakikada farkı bu kez 1 sayıya (30-29) düşürse de Harangody ile Moerman'ın etkili oyunuyla Darüşşafaka Doğuş, devreyi 40-32 üstün kapattı.

İkinci yarıya başlarken iyi savunma yapan Darüşşafaka Doğuş, rakibinin kolay sayı bulmasını önlerken, Wilbekin, Clyburn ve Moerman'ın kaydettiği basketlerle 25. dakikada 16 sayılık (51-35) farka ulaştı. TOFAŞ'da Barış Ermiş'in çabaları farkın azalmasına yetmezken, ev sahibi ekip son çeyreğe 64-47 önde girdi.

Son periyotta Kaya Peker, Mejia, Micic ve Ivanov'la yeniden etkili bir oyun sergilemeye başlayan konuk ekip, son 1 dakikaya girilirken farkı 3 sayıya (78-75) indirdi. Kalan bölümde Harangody ve Birkan Batuk'la sonuca giden Darüşşafaka Doğuş, maçtan 83-75 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi, TOFAŞ adına 21 sayı üreten Micic olurken, Darüşşafaka Doğuş'ta 19 sayıyla Moerman,15'er sayıyla da Clyburn ve Anderson galibiyete katkı sağladı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 3, Clyburn 15, Moerman 19, Furkan Aldemir 7, Anderson 15, Harangody 13, Wilbekin 5, Birkan Batuk 6, Metin Türen

TOFAŞ: Barış Ermiş 12, Mejia 10, Roberts 9, Hamilton 2, Ivanov 10, Micic 21, Kaya Peker 9, Caner Topaloğlu, Ümit Sonkol 2, Kadir Bayram

1. Periyot: 23-13

Devre: 40-32

3. Periyot: 64-47

Beş faulle çıkan: 37.13 Mejia (TOFAŞ)