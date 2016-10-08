 Beşiktaş Sompo Japan lige 'farklı' başladı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sompo Japan lige 'farklı' başladı

    Beşiktaş Sompo Japan lige 'farklı' başladı

    Toto Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Sompo Japan, deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 42 sayı farkla 93-51 yendi.

    Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada etkili başlayan Sompo Japan, Thompson, Roll ve Clark'ın basketleriyle 5. dakikada farkı çift haneli sayılara (2-14) taşıdı. Strawberry ve Clark ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 25-13 üstün bitirdi.

    Beşiktaş Sompo Japan, ikinci periyoda da iyi giren taraf oldu. Strawberry, Roll ve Clark'ın sayılarıyla rakip savunmayı aşan İstanbul ekibi, 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 25-40. TED Ankara Kolejliler, Shorter ve Thomas'ın basketleriyle farkı azaltmaya çalışırken, Beşiktaş Sompo Japan, Thompson'ın da devreye girmesiyle üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 47-34 önde gitti.

    Üçüncü çeyreğe baskılı savunma yaparak giren siyah-beyazlılar, hücumda da Thompson, Clark ve Stimac'ın basketleriyle 9-0'lık seri bularak, 24. dakikada farkı 22 sayıya (34-56) çıkardı. Weems'in dış atış, Stimac'ın da pota altı sayılarıyla kontrolü elinde tutan Beşiktaş Sompo Japan, çeyreği 30 sayı farkla 68-38 üstün geçti.

    Beşiktaş Sompo Japan, final periyodunda ribauntlarda da rakibine üstünlük sağladı. Hızlı hücumlar sonrasında rakibini eksik yakalayan siyah-beyazlılar, tüm oyuncularının sayı attığı mücadelenin 35. dakikasına 79-47 önde girdi ve karşılaşmadan 93-51 galip ayrıldı.

    Salon: Ankara

    Hakemler: Serkan Emlek, İsmail Aydın, Önder Yılmaz

    TED Ankara Kolejliler: Thomas 12, Onat Akış 3, Love 8, Shorter 16, Morrison 9, Çağan Aydın, Yiğit Yüceer, Baran Sarıkaya, Yesukan Onar 2, Kutay Akpulat 1, Can Coşkun

    Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler 3, Clark 15, Thompson 20, Roll 15, Sertaç Şanlı 2, Stimac 9, Strawberry 13, Kenan Sipahi 4, Weems 7, Erkan Veyseloğlu 2, Sabri Karlı 2, İlkan Karaman 1

    1. periyot: 13-25

    Devre: 34-47

    3. periyot: 38-68

    Beş faulle çıkanlar: 35.32 Morrison, 36.14 Thomas (TED Ankara Kolejliler)

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:23
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