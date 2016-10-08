Banvit lige iyi başladı

Pınar Karşıyaka, karşılaşmanın başında Boone ve Summers'ın sayılarıyla etkili oldu ve rakibine 8-4 üstünlük kurdu. Chappel ve Orelik'in 3 sayılık basketleriyle 6-0'lık seri yakalayan ve öne geçen Banvit, 7. dakikada farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 16-11. Pınar Karşıyaka, Dillard ve Ponitka'nın sayılarıyla 19-18 öne geçmesine rağmen ilk periyot Banvit'in 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta hücumda kötü oynayan rakibi karşısında farkı açan Banvit, Metehan Akyel'in basketleriyle son 2 dakikada farkı 12 sayıya (36-24) çıkardı. Banvit, devreyi de 40-29 önde kapadı.

Üçüncü periyoda Ponitka, Brown ve Summers'ın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, yakaladığı 9-0'lık seriyle 14. dakikanın başında aradaki farkı 2 sayıya indirdi: 38-40. Ponitka'nın 3 sayılık basketiyle 42-42 eşitliği yakalayan ev sahibi ekip karşısında tekrar öne geçen Banvit, son 3 dakikaya 50-44 önde girdi. Konuk ekip periyodu da 58-49 üstün tamamladı.

Son periyodun başında aradaki farkı azaltmak isteyen rakibine karşı Chappell'la sayılar bulan Banvit, 36. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 72-59. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Banvit, Pınar Karşıyaka'yı 85-67 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka'da 23 sayı atan Ponitka karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Banvit'te Chappell ile Pınar Karşıyaka'da Summers ise yirmi ikişer sayı kaydetti.

Karşılaşmanın son periyodunda bir pozisyonda Pınar Karşıyakalı Brown'a ilk önce faul, ardından teknik faul çalan hakemler, Banvit'in Orelik'le 3 serbest atış kullanmasına izin verdi. Ancak daha sonra Pınar Karşıyaka'nın itirazı üzerine Orelik'in sadece 1 atışı geçerli sayıldı ve konuk ekip kenardan oyuna başladı.

Bu sırada hakemler Pınar Karşıyakalı taraftarların tepkileri üzerine anons yaptırdı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

Pınar Karşıyaka: Dillard 12, Brown 4, Ponitka 23, Summers 22, Boone 4, Petway, Muhammed Baygül, Soner Şentürk 2

Banvit: Chappell 22, Theodore 15, Muric 12, Orelik 4, Vidmar 17, Kulig 6, Metehan Akyel 4, Merthan Mutlu 2, Can Maxim Mutaf 3

1. Periyot: 19-22

Devre: 29-40

3. Periyot: 49-58

5 faulle çıkanlar: 31.32 Can Maxim Mutaf (Banvit), 36.13 Petway (Pınar Karşıyaka)