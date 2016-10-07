Muratbey gruplarda: 85-66
FIBA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanşında Muratbey Uşak, Romanya'da Cluj Napoca'yı 85-66 yenerek gruplara kaldı. Temsilcimizin C Grubu'ndaki rakipleri: ASVEL , EWE Baskets, PAOK , Neptunas, R.Radom, Ventspils ve Openjobmetis Varese.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:50
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