İşte yarınki maç programı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Normal sezonda ilk yarı 23 Ocak 2017'de sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 28 Ocak'ta başlayıp, 15 Mayıs 2017'de tamamlanacak.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonu ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor Medicalpark (Gazanfer Bilge)
16.00 TED Ankara Kolejliler-Beşiktaş Sompo Japan (Ankara)
18.00 Pınar Karşıyaka-Banvit (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Yeşil Giresun Belediyespor-Gaziantep Basketbol (19 Eylül)
19.00 Darüşşafaka Doğuş-TOFAŞ (Volkswagen Arena)
9 Ekim Pazar:
15.00 Muratbey Uşak-Fenerbahçe (Uşak Üniversitesi)
17.00 Galatasaray Odeabank-Best Balıkesir (Abdi İpekçi)
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Cebeci)
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:39
- Bruma modası
Toplam 2
Yorum
musti elinizi cabuk tutun. yoksa buda kacacak
- Bruma modası
Toplam 2
Yorum
Halid Galatasaray nasil buyuk takim olmak istiyor ki Brumayi satiyor .... Anlamak cok zor ...
- Ozan’dan üçüncü gol
Toplam 2
Yorum
buyuk1907 Aynen öyle.Sahanın en iyisi Mehmet Topaldı.Emre Mor bile kişisel oyunuyla onun gölgesinde kaldı.Adam resmen defansın belkemiği.
İşte yarınki maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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