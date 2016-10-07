 İşte yarınki maç programı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    İşte yarınki maç programı

    İşte yarınki maç programı

    Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

    Ligde yarın 5, 9 Ekim Pazar günü de 3 müsabaka yapılacak.

    Normal sezonda ilk yarı 23 Ocak 2017'de sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 28 Ocak'ta başlayıp, 15 Mayıs 2017'de tamamlanacak.

    Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonu ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

    Yarın:

    15.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor Medicalpark (Gazanfer Bilge)

    16.00 TED Ankara Kolejliler-Beşiktaş Sompo Japan (Ankara)

    18.00 Pınar -Banvit (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

    18.00 Yeşil Giresun Belediyespor-Gaziantep Basketbol (19 Eylül)

    19.00 Darüşşafaka Doğuş-TOFAŞ (Volkswagen Arena)

    9 Ekim Pazar:

    15.00 Muratbey Uşak- (Uşak Üniversitesi)

    17.00 Odeabank-Best Balıkesir (Abdi İpekçi)

    19.00 -Anadolu Efes (Cebeci)

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:39
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