İlyasova'dan Barcelona açıklaması
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Oklahoma City Thunder'da forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, kariyerinin en iyi yıllarının Barcelona Lassa'da oynadığı dönem olduğunu söyledi.
Son olarak NBA ekiplerinden Oklahoma City Thunder'a takas edilen İlyasova, yeni takımına uyum süreci ve kariyerine ilişkin İspanya basınına açıklamalarda bulundu.
"NBA Global Games" kapsamında hafta içinde konuk oldukları İspanya'da Barcelona Lassa'yı 92-89 yendikleri maçı hatırlatan milli oyuncu, Oklahoma City Thunder'a uyum sürecinin devam ettiğini belirterek, "Takıma alışmaya çalışıyorum. Bu ikinci maçtı, bazı şeyleri halen oturtmaya ve sezona hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Takım olarak öncelikle savunma oyununu geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden İlyasova, 2007-2009 yılları arasında formasını giydiği Barcelona'nın, deneyim açısında NBA'deki gelişimine önemli katkısı olduğunu vurguladı.
İspanya basketbolunun Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını kaydeden Ersan, "Bu ligdeki takımlar oldukça yüksek seviyede oynuyor. Amerika'dan gelen birçok iyi oyuncu var ve her zaman birlikte mücadele ediyorlar. Barcelona'da iki sene oynadım ve bu, kariyerimin en iyi yıllarıydı." değerlendirmesinde bulundu.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:17
- Ozan’dan üçüncü gol
Toplam 3
Yorum
fb ben de fenerliyim ama milli takımda fb gs muhabbeti yapılmaz hepsi bizim oyuncularımız. ozan da cenk de tolga da .
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 4
Yorum
MERT Şut çalışmalı, kafa vuruşu çalışmalı. Ayrıca tüm pasları kendi çevresinde ve hücuma sırtını dönerek ayak içi ile alma olayını bırakmalı.
- Kadroya neşter vuruluyor
Toplam 1
Yorum
Cordiplomat Mehmet Ekiciye niye fatura kesiliyor.Yanında oynayan diğer oyuncular çokmu iyi.Mehmeti aktif hale getirecek hocadır.Yanında kantta ve önünde oynayanların pasif olamsı onuda aynı duruma getiriyor.
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