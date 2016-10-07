İlyasova'dan Barcelona açıklaması

Son olarak NBA ekiplerinden Oklahoma City Thunder'a takas edilen İlyasova, yeni takımına uyum süreci ve kariyerine ilişkin İspanya basınına açıklamalarda bulundu.

"NBA Global Games" kapsamında hafta içinde konuk oldukları İspanya'da Barcelona Lassa'yı 92-89 yendikleri maçı hatırlatan milli oyuncu, Oklahoma City Thunder'a uyum sürecinin devam ettiğini belirterek, "Takıma alışmaya çalışıyorum. Bu ikinci maçtı, bazı şeyleri halen oturtmaya ve sezona hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım olarak öncelikle savunma oyununu geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden İlyasova, 2007-2009 yılları arasında formasını giydiği Barcelona'nın, deneyim açısında NBA'deki gelişimine önemli katkısı olduğunu vurguladı.

İspanya basketbolunun Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını kaydeden Ersan, "Bu ligdeki takımlar oldukça yüksek seviyede oynuyor. Amerika'dan gelen birçok iyi oyuncu var ve her zaman birlikte mücadele ediyorlar. Barcelona'da iki sene oynadım ve bu, kariyerimin en iyi yıllarıydı." değerlendirmesinde bulundu.