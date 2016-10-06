 Türkoğlu başkan adayı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Türkoğlu başkan adayı

    Türkoğlu başkan adayı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Hidayet Türkoğlu yeni bir göreve hazırlanıyor. Türkoğlu'nun Basketbol Federasyonu'nun 26 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağı öğrenildi. Mevcut başkan Harun Erdenay ise aday olmayacağını açıkladı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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